29 Nisan 2020 17:12

Yoksulları tedavi ettiği için suçlanan Prof. Dilmener yoğun bakımda

Yoksulları tedavi ettiği için hakkında dava açılan Prof. Dr. Murat Dilmener, 30 günü aşkındır koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Murat Dilmener ve Alara Gençoğlu

Fotoğraf: @alaragencoglu8'nun Twitter hesabından alınmıştır.

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    Prof. Dr. Murat Dilmener, 30 günü aşkındır koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Dilmener’in torunu Alara Gençoğlu geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Entubeden çıktı fakat trakeostomi işlemi yapıldı. Hâlâ bilinci kapalı. Durumunda maalesef başka bir değişiklik yok” demişti.

    Dilmener’e ve 135 profesöre 2004 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde, yoksul hastaları ücretsiz tedavi ettikleri iddiasıyla Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturmada profesörlerden, toplam 3.5 milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı. Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımış, bunun üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Maliye Bakanlığı konuyu Yargıtaya taşımış, ancak Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına kanaat getirerek davayı temyiz edip kapatmıştı. (HABER MERKEZİ)

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