Limak Holding şantiyesinde ölümüne çalıştırılan işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor

Limak Holding'in Kuveyt'deki şantiyesinde çalışan işçiler, Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaptı.

Şantiyede çalışan işçiler, koronavirüs salgınından çok fazla sayıda işçinin etkilendiğini belirterek "Ölen işçiler var, yoğun bakımda olanlar var. Kuveyt Emiri Limak Holdinge 'Şantiyeyi kapat yoksa işçilerinizi hastanelerimize almayacağız' dedi. Ancak Limak, işçilerin tazminatlarını vermemek için şantiyeyi kapatmıyor. İki haftadır eylem yaparak karşı çıkıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ancak çalışma koşullarında değişen bir şey yok" dedi.

İşyerindeki sağlık önlemlerinin alınmaması ve kötü koşullarda çalışmaya zorlanmları sebebiyle işçiler daha önce de eylem yapmış ve seslerini duyurmak istemişti. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Limak'ın Kuveyt'teki şantiyesinde işçiler alınmayan önlemler sebebiyle eylem yaptı