İstanbul 1 Mayıs Platformu: Kaynaklar halk için seferber edilmeli

İstanbul 1 Mayıs Platformu Sirkeci PTT Şubesi önünde açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Kapitalist devletlerin ‘Ölen ölür, kalan sağlar çalışmaya devam eder’ mantığı ile insanlık dışı tutumlar aldığını gördük, görüyoruz. Sağlık başta olmak üzere, eğitim, barınma gibi toplumun en temel ihtiyaçlarını bile kâr güdüsü ile sermayeye açmanın, ticaretin konusu yapmanın toplu cinayet anlamına geldiği görüldü. Ancak biz emekçiler çalışırken ölmek istemiyoruz” dendi.

Açıklamada, “Tüm kaynaklar halk sağlığı için seferber edilmelidir. İşten çıkartmalar, ücretsiz izinler yasaklanmalı, tüm çalışanlar ücretli izne çıkarılmalıdır. Çalışmanın zorunlu olduğu sektörlerde, işçilerin salgına karşı korunması için hekimler ve işçilerin denetiminde önlemler alınmalıdır. Salgın süresince tüm faturalar devlet tarafında karşılanmalıdır” ifadeleri kullanıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

İstanbul'da hastane ve şantiyelerde 1 Mayıs kutlamaları yapıldı