29 Nisan 2020 16:57

1 Mayıs'ta kadınların sesi balkonlardan çıkıp Ankara'yı saracak

Ankara'da kadınlar 1 Mayıs’ta balkonlardan, oturdukları sitelerin bahçelerinden eşit, güvenceli ve şiddetsiz bir gelecek talep edecek.

Ekmek ve Gül istiyoruz pankartı yaşıyan kadınlar

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL KADIN
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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Ankara’da 1 Mayıs’ta alanlara çıkamayan kadınlar, seslerini bulundukları her alandan yükseltmeye hazırlanıyor. Farklı iş kollarında çalışan, çalışamayan kadınlar, taleplerini içeren videolar ile sosyal medyadan seslenecekken, 1 Mayıs’ta ise balkonlardan, oturdukları sitelerin bahçelerinden eşit, güvenceli ve şiddetsiz bir gelecek talep edecek. Ankaralı kadınların gündeminde tüm itirazlara rağmen Meclisten geçirilen infaz düzenlemesi, eşit işe eşit ücret talebi, iş sağlığı ve iş güvenliği, şiddetsiz bir yaşam var.

    DİSK Kadın Komisyonundan Nazife Ortakçı, bulundukları her alandan 1 Mayıs taleplerini yükselteceklerini ifade ederek, “Çankaya Belediyesinden kadın arkadaşlar, sağlık çalışanları, market çalışanları ve biz işçiler eşit işe eşit ücret, kıdem tazminatlarının kaldırılmaması, sağlıkta ayrımcılığın olmaması, marketlerde daha sağlıklı koşullarda çalışma, şiddete sömürüye karşı örgütlülüğün öne çıktığı, eşitliğin, kardeşliğin olduğu bir dünya özlemiyle taleplerimizi dile getiren görsellerle 1 Mayıs’ta sosyal medyadan sesleneceğiz. Evde ise balkonlardan ses çıkaracağız” diye konuştu.

    DİSK/Genel-İş 1 No’lu Şube Yöneticisi Hanım Akkuş da bu yıl kadınların gündeminde infaz düzenlemesinin çok yer ettiğini ifade ederek, “Şiddete karşı acil önlem talep edeceğiz. İşyerlerinde ise işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi salgın koşullarında daha arttı. Bunun yanında ücretsiz izin ve kısmi zamanlı çalışıp tam ücret alamamak kadınları korkutuyor” dedi. Akkuş, işyerlerindeki her alandan kadınların taleplerini dile getirdiği videolar ile sesleneceklerini ifade ederek “1 Mayıs öncesinden bu coşkulu havayı bulunduğumuz her yerden sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

    SİTE İÇERİSİNDE KUTLAMA

    Batıkent’te salgın döneminde alanlara çıkamayan kadınların bulundukları her yerden 1 Mayıs’ı kutlamaya hazırlandıklarını söyleyen Hatice Boyraz Özel, “Kardelen Mahallesi’nde oturan kadınlar 30 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Umuda Bakış Sitesinde sosyal mesafeyi dikkate alarak 1 Mayıs’ı kutlayacak” dedi. Site içerisinde kutlama yapacak kadınların gündemlerinde işten atmalara karşı herkese ücretsiz sağlık ücretli izin hakkı, kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve taciz konularının olduğunu belirten Özel, “Ayrıca kadınlar 1 Mayıs günü bulunduğu her yeri 1 Mayıs alanına çevirecek. Balkonlarda, evlerinin önünde gerek döviz asarak gerek alkış ve 1 Mayıs Marşı’yla ‘Her yer 1 Mayıs’ diyeceğiz” dedi.

    1 Mayıs programlarını sosyal medyadan yaptıkları toplantı ile belirlediklerini belirten Turluçayır Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Elif Sancı, “30 Nisan saat 15.00’te dernek önünde bir araya gelerek ve sosyal mesafe kurallarına uyarak basın açıklaması yapacağız. Taleplerimizi içeren videoları ise şimdiden sosyal medyada dolaşıma koyduk” dedi. Sancı, 1 Mayıs günü ise sabah ortak belirledikleri bir saatte hazırladıkları dövizleri pencerelerine asıp 1 Mayıs Marşı’nı okuyacaklarını söyledi.

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