30 Nisan 2020 03:48

Belirleyici olan işçilerin vereceği mücadeledir

EMEP Kayseri İl Başkanı Akarsu: Verilen mücadele örnekleri İzmir’de, Kocaeli’de daha ileriden görülmüştür. Kayseri açısından irili-ufaklı tepkiler halinde ortaya çıkmıştır.

Gebze Sarkuysan fabrikası işçileri MESS görüşmeleri sürecinde patronların düşük düşük zam dayatmasına karşı uyarı eylemi yaptı

Toplu sözleşme sürecinde eylem yapan Sarkuysan işçileri | Fotoğraf: Evrensel (Arşiv)

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
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    Ahmet AKARSU
    Emek Partisi (EMEP) Kayseri İl Başkanı 

    Koronavirüs salgınıyla birlikte nasıl bir toplum düzeninde yaşadığımız daha açık seçik hale geldi. Kapitalist toplumda, patronlar ve onların temsilcisi AKP Hükümeti salgın sürecinde açıkladığı teşvik paketleriyle hangi sınıfa hizmet ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. “Çarklar dönsün” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, egemen sınıfların siyasi sözcülüğünü defalarca ifade etmiş oldu. Salgında “Evde kal”, “Hayat eve sığar” çağrılarına en olumlu yanıtı patronlar ve patronlardan yana saf tutmuş bürokratı, sendikacısı, amiri vs. verdi. İşçi sınıfının zorlandığı yer ise elbette fabrikalar, inşaatlar ve başkaca sektörlerde çalışmak oldu.

    Sermayenin hizmetindeki partiler ile işçi sınıfının mücadelesinin toplumsal bir kurtuluş olduğunu çözüm olarak gören partimiz, salgın sürecinde Emek Partisi (EMEP) İl Örgütü olarak başlattığımız ve salgından sonrada devam edecek olan “Kayseri İşçi Danışma Hattı” ile bir faaliyeti başlattı. Hem danışma hattına kendi işçi arkadaşı üzerinden ulaşan işçiler, hem de parti üyemiz işçilerden ve başkaca işçi çevrelerinden partimize ulaşan bilgiler ışığında Kayserili işçi ve emekçilerin iki meseleye dair tartışmaları yoğunlaşıyor.

    Birincisi, işçilerin çalıştığı fabrikada virüs kapıp ailelerine bulaştırma endişesi, ikincisi ise; ihracat olmamasına karşın büyük işletmeler başta olmak üzere birçok fabrikanın stok yapmasına işçilerden tepkiler oldu. Kuşkusuz, kapitalist sistemde “Çarklar dönsün” de ne olacaksa olsun, işçilerin canının bir değeri yoktur. İşçi virüs kapıp ölmüş yahut iskeleden düşüp ölmüş, madende göçük olmuş ölmüş hiç umurunda değildir.

    SÖMÜRÜ KATMERLENDİ

    Aşırı kâr ve üretim hırsı kapitalistleri salgın sürecinde de işçileri zorla çalıştırmaya, ürettirmeye ihracat yoksa stok yapmaya itmiştir. Tek adam hükümeti açısından da üretimin garantiye alınması için sözcülük devam etmiş, sömürü katmerlenmiştir. Açıklanan 1170 liralık destekler bir örneğidir.

    Öte yandan salgının sınıfsal olmadığı tartışmaları gündeme gelmiş ve iki sınıf arasındaki ayrımın olmadığına kadar tartışma sürdürülmüştür. Virüs; sınıf, zengin-yoksul ayırt etmiyor diyen Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı, metal iş kolunda sendikacı olsa dahi işçi mücadelesini geriletmek üzere tutum almış ve hangi sınıfa hizmet ettiğini bu açıklaması ile bir kez daha göstermiştir. Çünkü sendikacı evinde otururken, üyesi olan işçiler fabrikalarda çalışmak zorunda kalmıştır. Sadece bu örnek bile patronların, onlara hizmet eden sendikacıların evde oturduğu izole olduğu, işçilerin çalışması bile biyolojik olan virüsün yayılmasından sonra sınıfsal olduğunu açıklamaya yetecektir.

    SİYAH MASKEYE TEPKİ

    İlimiz Kayseri’de il örgütümüz; çalışmasının salgın koşulunda da devam ettirmiştir. Emekçi mahallelerde, işçi duraklarında ve fabrika önlerinde işçilere çeşitli materyaller ile seslenmiştir. Ve çalışmalarına her koşulda devam edeceğini ifade etmiştir.

    Kuşkusuz belirleyici olan işçilerin vereceği mücadeledir. Verilen mücadele örnekleri kaçınma hakkını kullanan işçilerde İzmir’de, Kocaeli’de daha ileriden görülmüştür. Kayseri açısından irili-ufaklı tepkiler halinde ortaya çıkmıştır. Örneğin; bir metal işletmesinde işçilere verilen siyah maskeye karşı işçiler kendi çalıştığı bantta tepki göstermiş ve iş bırakmaya varan bir hamle yapmıştır. Talepleri ise beyaz maske (cerrahi) istiyoruz olmuştur. Bir başka örnek bakımından bir işçide vaka çıkması sonucu, işçilerin endişesi ve çalışmama isteği büyük bir işletmenin ara vermesine neden olmuştur.

    Tablo böyleyken; yaklaşan 1 Mayıs, işçi sınıfın salgına ve sömürüye karşı cevap vereceği anlamlı günlerden birisidir! İşçiler başta örgütlü olduğu sendikaları harekete geçirerek, bulunduğu sendikalı-sendikasız işletmelerde eğer çalışıyorlarsa 1 Mayıs günü kutlama yapmaları haktır. Yahut 1 Mayıs’tan bir gün önce ve 1 Mayıs’tan sonraki hafta içi kutlamalarını devam ettirmeli, taleplerini iletmeli ve örgütlülüğünü güçlendirmelidir. Öte yandan çalışmayan işçiler açısından emekçi semtleri başta olmak üzere işçisiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla her neredeysek orada 1 Mayıs Marşı’nı söylemeye, ses çıkarmaya çağırıyoruz.

    KAYSERİ’DE İŞÇİLERİN ULAŞTIRDIĞI VAKA TABLOSU

    Kayseri’de pozitif vakaların fabrikalarda arttığı bir süreç yaşanıyor. Kayseri İşçi Danışma Hattı üzerinden ulaşan işçilerin fabrikalarındaki vaka sayılarına dayanarak tablo aşağıdaki gibidir:

    1. Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş’in ve Öz İplik-İş’in örgütlü olduğu Anadolu Erciyes Holdinge bağlı işletmelerde 5’in üzerinde vaka var. Öz Ağaç-İş’in örgütlü olduğu Ergül Mobilya’da 1 vaka var. Özçelik-İş’in örgütlü olduğu Kumtel’de 1 vaka var.
    2. Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu Has Çelik Kablo da 5’in üzerinde vaka var.
    3. Örgütsüz işyerlerinde farklı iş kollarında birerli ve ikişerli vaka var. Bir çelik kapı işletmesinde 3 vaka. Mynova Mobilya da 1 vaka var.

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