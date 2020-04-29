29 Nisan 2020 16:11

Esenyurt'ta ciple hastane kapısından girmeye çalıştı

Esenyurt'ta özel bir hastanede koronavirüs testi için ücret istenmesi üzerine çalışanlara sözlü şiddette bulunan kişi, cipiyle defalarca hastane kapısına çarptı.

Hastane kapısına çarpan araç

Fotoğraf: DHA

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    Esenyurt'ta koronavirüs şikayetiyle gittiği öze bir hastanede ücret istenmesi üzerine çalışanlara önce sözlü şiddette bulunan kişi, daha sonra cipiyle defalarca hastane kapısına çarptı. İfadesi alınan Mahmut Güleryüz, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

    Dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede iddiaya göre Mahmut Güleryüz öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan hastaneye başvurdu.Görevlilere koronavirüse yakalandığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine görevliler Güleryüz'ü vezneye yönlendirdi. Vezneye giden Güleryüz'ün iddiasına göre kendisinden ücret istendi.

    CİPLE HASTANE KAPISINDAN GİRMEYE ÇALIŞTI

    DHA'nın aktardığına göre ücret istenmesine öfkelenip dışarı çıkan Güleryüz, cipiyle hastane kapısından içeri girmeye çalıştı. Geri manevra yaparak tekrar kapıya çarpan Güleryüz, camların kırılmasına neden oldu.

    Hastanenin güvenlik görevlileri Güleryüz'ü cipten indirerek polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis Güleryüz'ü gözaltına alırken, cipte çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. 

    Yaşanılan olayı anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Mahmut Güleryüz, "Test için ücret talep ettiler benden. 'Biz de şüpheleniyoruz tomografi çekilecek' dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar. Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. Tv'lerde de söylediler 'ücretsiz yapılması gerekiyor' denildi. Sinirlendiğim için' arabayla girerim beni ciddiye alın' dedim. Bana 'ne yaparsan yap' dediler. Ben de sinirlendim aracımla girdim. Yapmaman gerekirdi ama o an sinirle yaptım. Pişmanım yapmamam gerekirdi" dedi.

    Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güleryüz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

    HASTANEDEN AÇIKLAMA 

    Olayın meydana geldiği özel hastaneden yazılı açıklama şu şekilde: "28.04.2020 tarihinde hastanemizde gerçekleşen şiddete dayalı olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tarafımızdan bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı yönetiminde koronavirüs salgını sebebiyle oluşturulan algoritmaya göre, herhangi bir özel hastaneye başvuran hastaların muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra COVID-19 tanısı konulması halinde süreç boyunca oluşan ve oluşacak tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmakta, hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 28.04.2020 tarihinde, saat 19.00 civarında gerçekleşen söz konusu olayda; ilgili şahıs hastanemizin acil servis birimine gelerek ve herhangi bir somut COVID-19 belirtisine sahip olmadığı halde, COVID-19 tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istemiştir. O sırada acil servis birimimizde görevli hekimimiz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra COVID-19'a ilişkin bir bulgu gözlemlemediğini ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizim bankosuna yönlendirmiştir. O sırada bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir."

    "SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR"

    "Masrafın telaffuz edilmesiyle birlikte, şahıs beklenmeyen bir biçimde sözlü şiddete başvurmuş, hastanemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve acil servis birimimizde tedavi alan/almaya hazırlanan hastalarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunmaya başlamıştır. Şahıs ilgili görevlilerimizin uyarılarına aldırış etmeden, acil servis kapısından çıkarak binamızın otopark kısmında duran özel aracına binmiş ve zarar verme kastıyla binamızın girişine birkaç kez çarparak, binamızda maddi zarara, ayrıca hem personelimizde hem de hastalarımızda korku ve paniğe neden olmuştur. Bu nedenle 155 aranarak polis çağrılmış ve saldırgan kişi gelen polis ekipleri eşliğinde karakola götürülmüştür. Şahıs hakkında şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir. Pandemi süreci nedeniyle büyük özveriyle, gece-gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan bizler söz konusu olayın yaşanması nedeniyle duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşır, hem şiddete maruz bırakılan personelimiz hem de o sırada hastanemizde bulunan ve ilgili şahsın yaşattığı dehşete tanıklık eden hastalarımız adına hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunarız. Bu olayın sağlık kurumlarında yaşanan son şiddet vakası olmasını diliyor, bu vesileyle tüm toplumumuzu bir kez daha 'Sağlıkta şiddete hayır' demeye çağırıyoruz." (HABER MERKEZİ)

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