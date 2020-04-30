29 Nisan 2020 17:00
Son Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2020 01:46

İstanbul Tabip Odası Sekreteri Öztürk: Tehlike devam ediyor, gevşeyecek bir durum yok

Salgına ilişkin umut vadeden söylemlerinin ardından İstanbul'da sokaklarda ve trafikte yoğunluk yaşandı. Doktor Osman Öztürk, tehlikenin devam ettiğine dikkat çekerek 'Gevşemeyin' uyarısında bulundu.

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PTT sırasında bekleyen vatandaşlar

İstanbul Avcılar'da PTT sırası

Fotoğraf: DHA

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    Vural NASUHBEYOĞLU
    İstanbul

    Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından birçok ilde olduğu gibi İstanbul’da da sokaklar doldu, trafik yoğunlaştı kimi yerlerde kuyruklar oluştu. Türkiye’de koronavirüs vakalarının yarısından fazlasının İstanbul’da olduğu düşünüldüğünde bu tablo endişe verici. Oluşan bu rahatlamayı İstanbul’da salgının seyri açısından gazetemize değerlendiren İstanbul Tabip Odası Sekreteri Osman Öztürk, sadece testi pozitif çıktığı tespit edilen 110 bini aşkın vaka sayısı olduğunu hatırlatarak “Bu açıdan baktığımızda tehlike büyük ölçüde devam ediyor. Gevşeyecek bir durum yok” uyarısında bulundu. Salgının artış hızında bir azalma gözüktüğünü ama rahatlayacak, gevşeyecek, derin bir nefes alacak durumda olmadığımızı söyleyen Öztürk  “Ölüm sayıları da ortada.  92 kişinin ölümü hiç de az değil. Hatta Sağlık Bakanının verdiği sayıları iki ile çarpmak gerekiyor. İstanbul için tedbirleri elden bırakacak bir zaman değil” dedi.

    "SÖYLEMLER SOKAĞA YANSIYOR"

    Cumhurbaşkanı’nın ‘çifte bayram’, Sağlık Bakanı’nın ‘Hastalığı kontrol altına alıyoruz’ söylemlerinin çok erken umut vadeden söylemler olduğuna dikkat çeken Öztürk  “Bunun da sokağa yansıdığını hepimiz görüyoruz. Yani trafik neredeyse normale dönüyor İstanbul’da. Gördüğümüz kadarıyla virüs şu anda bütün hızıyla İstanbul’un bütün sokaklarında insanlar aracılığıyla dolaşıyor” dedi. 

    "TEHLİKE GEÇMEDİ"

    Sağlık Bakanı’nın ölüm sayılarının azaldığına yönelik ifadelerini kendilerinin de hastanelerde gördüğünü ve bunun çok mutluluk verici olduğunu söyleyen Öztürk “Ama tehlike geçmedi. İki haftadır biz bir rapor yayımlıyoruz İstanbul’da ciddi bir tehlike devam ediyor aksini söyleyenlere inanmamaların belirttik. İstanbul özelinde konuşuyoruz çünkü İstanbul için tehlike çok yüksek. Vatandaşların önerilere uymasını biz titizlikle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yetkililerin de söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Öztürk “ Bu bir ay içerisinde neyin gelişeceğini kimse söyleyemiyor ki. Bir ay sonrası için umut var açıklamalar yapıyorsunuz. Doğal olarak insanlar bu siyasetçilere inandıklarında daha rahat davranıyorlar. Ben hatta birkaç gündür sokakta maskesiz insan sayısının da arttığını gözlüyorum. Maske de bulunamıyor o ayrı mesele ama onun ötesinde sanki bir rahatlama gözüküyor” dedi.

    TOPLU ULAŞIM VE ÖZEL ARAÇ KULLANIMINDA
    KORKUTAN ARTIŞ

    Salgınla ilgili yetkili ağızlardan yapılan ‘Atlatıyoruz, yakında biter’ açıklamaları halka ve sokağa olumsuz yansıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Türkiye’de koronavirüs vakalarının yüzde 60’tan fazlasının görüldüğü ifade edilen İstanbul’da hem toplu ulaşım hem de özel araç kullanımında yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8.15’lik bir artış meydana geldiğini açıkladı. Aynı dönemde özel araç yoğunluğunda da yüzde 42’lik bir artış olduğu bildirildi.İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında 20  Nisan Pazartesi günü, 1 milyon 142 bin 526 geçiş yapılmasına karşın, 27 Nisan Pazartesi günü ise 1  milyon 235 bin 647 geçiş sağlandı. Geçiş sayısında yüzde 8.15’lik bir artış yaşandı. 

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