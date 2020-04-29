Balıkesir Gömeç halkı kendi maskesini üretiyor

C.Saffet YILMAZ

Balıkesir

Balıkesir Gömeç Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde Kovid-19 virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan maske üretimi, olanca hızı ile sürüyor. Konuya ilişkin görüştüğümüz Gömeç Belediye Başkanı Sn. Mehmet İrem Himam, bu işe Kent Konseyi'nin önderliğinde başladıklarını ve koronavirüs ile mücadeleye kendi olanakları ölçüsünde katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Mehmet İrem Himam, maske dağıtımı ve kullanımı konusunda yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacı ile kent konseyinin kısıtlı olanaklarına rağmen üretime başladıklarını ifade etti. Özellikle kent konseyi/kadın meclisinin bu girişime öncülük ettiğini belirten Himam, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden de katkı aldıklarını sözlerine ekledi.

Fotoğraf: C. Saffet Yılmaz/Evrensel

Her gün ortalama 500 kadar koruyucu maske üretildiğine vurgu yapan Himam, Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışanlarına teşekkür ederek şunları söyledi: “Ürettiğimiz maskeleri pazar yeri girişinde halka dağıtırken diğer yandan da ilçe esnafı ve resmi kurumlarda kullanılmak amacı ile dağıtımını yapmaktayız. Kovid-19 salgını ile mücadelede uzun süre maske sıkıntısı yaşandı. Önceleri Halk Eğitim Merkezinin ev tipi dikiş makinaları ile işe başladık. Ancak bu makinalar yeterli olmayınca ilçemizde çanta ve branda üretimi yapan bir esnaf, kendi sanayi tipi makinalarını bu iş için tahsis etti. Bazı şahıslar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de ip ve kumaş gibi ihtiyaçlarımızı karşılayınca bu işe Kadın Meclisimizin önderliğinde başladık. Emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim."

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