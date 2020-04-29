Eda AKTAŞ

İzmir

Sendikalar 1 Mayıs’ta işyerinde taleplerini dile getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir’de yerel hizmet ve sağlık emekçilerinin taleplerini Tüm Bel-Sen ve SES İzmir Şube yöneticileri ile konuştuk.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube İdari Sekreteri Erdal Tali,sağlık emekçilerinden sonra salgınla mücadelede ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda en önde yerel yönetim emekçilerinin yer aldığını ifade etti. Şimdiye kadar 20’den fazla yerel hizmetler emekçisinin testinin pozitif çıktığını ve bir emekçinin yaşamını yitirdiğini belirten Tali, zorunlu hizmetler dışında tüm hizmetlerin durdurulması ve çalışanlara ücretli izin verilmesini talep etti.

"SALGINI FIRSAT BİLİYORLAR"

Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulayarak ve milyonlarca emekçiyi fabrikalarda hiçbir önlem alınmadan çalıştırarak bu sorunu çözemeyeceğini dile getiren Tali, “Bu 1 Mayıs’ı salgınla mücadele koşullarında yapacağız, biz emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarının daha da kötüleştiği bir dönem de olsa kutlayacağız. Çünkü patronlar ve hükümet, krizi ve salgını fırsat bilerek biz emekçilerin haklarını ve taleplerini geriletmek ve bizleri yalnızlaştırmak istiyor” dedi.

1 Mayıs’ta krizin ve salgının yükünü kabul etmediklerini daha fazla haykıracaklarını dile getiren Tali, “Biz emekçilerin insanca yaşayacak bir dünya özlemi ve mücadelesi ile birleştirdiğimiz bir yıl olması ile tüm emekçilerin bayramını kutlayacağız. Salgın önlemlerinin alındığı ve grevli, toplu sözleşme hakkımızı daha yüksekten haykırdığımız 1 Mayıs olacak” diye konuştu.

"EMEK SÖMÜRÜSÜ ARTIYOR"

SES İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hava Akcan, emek sömürüsünün her alanda artarak devam ettiğini dile getirdi. Akcan,“Uzun çalışma saatleri,sağlıksız koşullar,her yıl binleri bulan işçi ölümleri... Şuan içinde bulunduğumuz salgın döneminde bile sokağa çıkma yasağına rağmen özel izinle, yeterli koruyucu tedbirlerin alınmadığı ortamlarda çalıştırılan emekçiler,ücretsiz izne çıkarılan işçiler, artı değeri artırmak için ucuza çalıştırılan çocuk işçiler,mülteciler var” dedi.

"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDEN VAZGEÇİLMELİ"

“Salgın süreci, sağlık politikalarının kişi ve kâr odaklı değil, toplum odaklı olması gerektiğini, halk sağlığının bir toplum için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi” diyen Akcan, sağlıkta dönüşüm politikalarından vazgeçilmesi, şehir hastaneleri projelerinin durdurulmasını ve performans sisteminden vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akcan sağlık emekçilerinin 1 Mayıs taleplerini şu şekilde sıraladı:

Tüm emekçiler için “eşit işe eşit ücret”in yasal güvenceye kavuşturulmuş olarak sağlanması

7 gün 24 saat kesintisiz çalışılan bir hizmet alanı olduğu ve her koşulda hizmetin durmaksızın sürdürüldüğübir alan olduğu için sağlık emekçilerinin yıpranma payının tanınması

Ücrette adaletsizliğe sebep olan performansa dayalı ek ödeme sisteminin terkedilip, insanca yaşamaya yeter temel ücret modeline geçilerek sağlık emekçilerinin aldığı ücretin emekliliklerine yansıması

Ücretsiz kreş ve servis sağlanması

Sağlık kurumlarının işleyişinde, karar alma süreçlerinde sağlık emekçilerinin örgütlerinin yer alması, atama ve görevlendirmelerde siyasi yaklaşımların değil, ehliyet ve liyakatin esas alınması

"3600 EK GÖSTERGE VE YIPRANMA PAYI HAKKIMIZ"

SES Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Sibel Sarıçoban da pandeminin 1 Mayıs kutlamalarına engel olmasını istemediklerini, her işyerinde 1 Mayıs’ı kutlamak istediklerini belirtti. Sarıçoban, “1 Mayıs günü hastane önünde fiziksel mesafeyi koruyarak, üzerinde ‘Yıpranma payımızı istiyoruz’ yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak pandemide kaybettiklerimiz için saygı duruşunda bulunacağız” dedi.

1 Mayıs’ta en çok öne çıkmasını istedikleri taleplerinin, 3600 ek gösterge, yıpranma payı hakkı ve sağlıkta şiddetin önlenmesi olduğunu ifade eden Sarıçoban, “Biz sağlık emekçileri zaten zor koşullarda görev yaparken, pandeminin yarattığı ağır psikolojik travmayı düşündüğümüzde yıpranma payı sağlık emekçilerinin ayrımsız hakkıdır. Sağlık emekçilerine karşı gerçekleşen saldırıları engelleyici yasal önlemler alınmalıdır” dedi.

Eğitim Sen 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin, koronavirüs salgınıyla yıllarca savundukları bilimsel eğitimin öneminin tüm çıplaklığıyla görüldüğünü ifade ederek, eğitim emekçilerinin salgın sürecinde bile ayrıştırıldığını belirtti. Çetin, eğitim emekçilerinin esnek ve güvencesiz çalışmanın zorluklarını çok net bir şekilde bir kez daha gördüğünü söyleyerek, “Bu 1 Mayıs’ta, ücretsiz sağlık ve eğitim taleplerimiz daha fazla öne çıkarken, örgütlü ve güvenceli iş taleplerimizi de en gür şekilde dillendireceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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