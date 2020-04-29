29 Nisan 2020 15:16

"Biz bize yeteriz" kampanyası ve cumhurbaşkanlığı yardım paketleri Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Biz bize yeteriz" kampanyasındaki paraların akıbetini ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılan kolonya ve maskelerin hangi bütçeden karşılandığını sordu.

Fotoğraf: CHP Basın Birimi

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği 2 ayrı önergede; "Biz bize yeteriz" kampanyasında toplanan paraların akıbetini ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtılan kolonya ve maskelerin hangi bütçeden karşılandığını sordu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Mart akşamı başlattığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan hesaplar ile GSM operatörleri üzerinden kısa mesaj yoluyla yapılan yardımlarla bugüne değin 2 milyar TL’ye yakın bağış toplanan kampanya ile ilgili henüz bir genelge yayınlanmadığına dikkat çeken Emir, daha önceleri başlatılan benzer yardım ve bağış kampanyalarında olduğu gibi ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlanması ve toplanan bağışların ne şekilde ve kimler için harcanacağının ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

    Emir, “Kampanyanın başladığı 30 Mart tarihinden bu yana neredeyse 1 ay geçmesine rağmen halen Resmi Gazete’de ilan edilmemiş olmasının gerekçesi nedir? Ne zaman resmi olarak duyurulması planlanmaktadır?” diye sordu.

    Muhalefet ve demokratik kitle örgütleri başta olmak üzere toplumun pek çok kesimi tarafından “Başka ülkeler, koronayla mücadele sürecinde halkına para desteği verirken, Türkiye’de halktan para istendiği gerekçesiyle "sosyal devletin iflası" olarak nitelenen kampanya ile son olarak toplanan paraların kimler için ve ne şekilde harcandığı ya da harcanacağı tartışmasının başladığını ifade eden Emir, “Toplanan bağışlardan bugüne değin harcama yapılmış mıdır; yapıldıysa ayni yoksa nakdi yardım olarak mı dağıtılmış, kimlere, hangi kriterlere göre ve ne kadar harcama yapılmıştır? Yardımlar ayni olarak yapılıyorsa, alım işleri kim ya da kimler tarafından yürütülmekte; hangi ürünler, hangi fiyattan temin edilmektedir? Toplanan bağışlardan bugüne değin harcama veya yapılmadıysa ne zaman ne ve ne şekilde yapılması planlanmaktadır?” sorularını yöneltti.

    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılan paketleri de gündeme getirerek, paketlerin kaç kişiye dağıtıldığını, dağıtımın devam edip etmediğini, içerisinde maske ve kolonya bulunan paketlerden kaç adet hazırlandığını sordu.

    Hazırlanan paketlerin maliyetini, hangi bütçe kaleminden harcama yapıldığını herhangi bir bütçe kaleminden harcama yapılmadıysa paketlerin “Biz Bize Yeteriz” bağış kampanyasında toplanan paralar ile mi hazırlandığını soran Emir ayrıca “ Dağıtılan kolonyaların farklı markalara ait olduğu görülmektedir. Kolonya alımı için ihaleye mi çıkılmıştır? Hangi firmalardan kaç adet kolonya tedarik edilmiştir?” sorusunu yöneltti. (HABER MERKEZİ)

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