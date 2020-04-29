Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı, Bakan Koca saat 16.00'da açıklama yapacak

Koronavirüs nedeniyle "Toplum yararına program" kapsamında çalışanlar işten atılıyor

Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilince 30 Haziran'a kadar sözleşmeleri olan TYP işçilerinden 700 iş gününü dolduranların işlerine Nisan ve Mayıs ayları itibariyle son veriliyor.