29 Nisan 2020 14:53
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı, Bakan Koca saat 16.00'da açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da açıklama yapacak.
Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/AA)
Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)
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