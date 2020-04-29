İstanbul'da Kovid-19 tarama ekibindeki diş hekimlerine yönelik saldırı kınandı

Türk Dişhekimleri Birliği ve SES İstanbul Şubeleri, filyasyon ekibinde yer alan diş hekimlerinin saldırıya maruz bırakıldığını belirterek yapılan saldırıyı kınadı.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş hekimi olarak görev yapan ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle filyasyon ekibinde yer alan iki diş hekimi ve onları taşıyan kurum aracının şoförünün dün trafikte saldırıya maruz bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Meslektaşlarımızdan birinin saldırı sırasında yüzüne aldığı darbe sonucu burnu kırılmış ve olayın ardından saldırgan gözaltına alınmıştır. Yaşanan bu vahim olayı kınıyor, darbedilen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Halkımıza, yasaların uygulanabilirliği konusundaki haklılığımızı bir kez daha hatırlatır, sağlıkta şiddet önlenene kadar tüm sağlık çalışanlarımızla beraber mücadelemizi ve takibimizi sürdüreceğimizi tekrar bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

SES: ÖTEKİLEŞTİRİCİ DİLDEN VAZGEÇİLMELİ

SES İstanbul Şubeleri de İstanbul’da filyasyon görevi yapan diş hekimlerine yönelik saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Dün İstanbul Fatih’te, Corona salgınına karşı mücadele kapsamında görevlendirilen F. B. A. ve A. I. ismindeki iki diş hekimi emekçisi ekibiyle birlikte sokak ortasında ağır maganda şiddetine maruz kalmışlardır. Olayda diş ekimi arkadaşlarımız aldıkları yaralardan dolayı hastaneye kaldırılmıştır" dendi. Açıklamada şöyle denildi:

"Üstlendikleri görev uyarınca hastaları evlerinde takip ve tedavi edebilmek adına hareket eden arkadaşlarımız, yalnızca insanlara daha hızlı ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak gayesiyle kapatılan yolun açılmasını istedikleri için Bu çirkin yönelimle yüz yüze kalmıştır"

Sağlık ve Sosyal Hizmet işkolunda faaliyet yürüten emekçilerin neredeyse gündelik biçimde şiddetle karşılaşır hale geldiği ifade edilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik ötekileştirici nefret dilinden vazgeçilmemesi, performans sistemi ile sağlık emekçilerinin uzaktan kumandalı robotlar gibi yönetilmeye çalışılmasının yarattığı toplumsal algıların tetiklenmesi ve hâlâ nitelikli bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmamış olması bizleri bu şiddet furyasının birinci dereceden hedefi yapmaktadır. Bu bahisle siyasi iktidara sağlık çalışanlarına karşı gelişen şiddeti önleyebilmek adına sermaye çevrelerinin değil; halklarımızın, işçilerin, emekçilerin, sağlık emekçilerinin sesine kulak vermesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. A. I., F. B. A. ve şoför B.A. arkadaşımıza dayanışma duygularıyla geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve sürecin yakından takipçisi olacağımızı özellikle ifade ediyoruz" dendi. (HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmadı diye hastane güvenliğini bıçakladı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği: Etkin bir sağlıkta şiddet yasasının tam zamanı