29 Nisan 2020 13:48

Tabipler, Bilim Kurulu'ndan koronavirüsle ilgili merak edilen sorulara yanıt istedi

İstanbul Tabip Odası, Bilim Kurulu üyelerine mektup yazarak koronavirüsle mücadelede merak edilen sorulara yanıt istedi.

Koronavirüs bulaşan ve Kovid-19'a yakalanan bir hasta iyileştikten sonra plazma bağışında bulunurken.

Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine açık mektup yazarak kamuoyunun ve hekimlerin koronavirüsle mücadelede merak ettiği sorulara yanıt istedi. Alınan kararların doğrudan Bilim Kurulu ya da sözcüleri tarafından açıklanmadığına dikkat çekilen mektupta, şu sorulara yer verildi:

    1. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda vakaların bölgesel dağılımı, yaşı, cinsiyeti gibi demografik özelliklerine yer verilmemekte; yapılan testlerin ne kadarının hastalık belirtisi gösteren kişilerden, ne kadarının temaslılardan, ne kadarının mükerrer testlerden oluştuğu gibi hasta izlemi açısından hayati öneme sahip bilgiler paylaşılmamaktadır. Sağlık Bakanlığının bu tutumu Bilim Kurulunuz tarafından nasıl değerlendirilmektedir?
    2. Dünya Sağlık Örgütünün KOVİD-19 için önerdiği kodların ülkemizde kullanılmamasını ve tarafınızdan hazırlanan rehber doğrultusunda KOVİD-19 tedavisi görmelerine karşın PCR testi pozitif çıkmayan vakaların KOVİD-19 olarak kabul edilmemesini bilimsel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
    3. Emek, meslek örgütlerinin ısrarlı çağrılarına karşın acil, temel, zorunlu sektörler dışındaki üretimin durdurulmamasının salgının yayılmasında etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
    4. Kesin tanılı ya da olası olmakla birlikte hastaneye yatırılmayan KOVİD-19 vakalarının izolasyon merkezlerinde/hastanelerinde takibi yerine evde izolasyonu ve telefonla takibini yeterli görüyor musunuz?
    5. İstanbul’da yaşayan ve mesleklerini icra eden bizler KOVİD-19 vakalarının yüzde altmışa yakınının şehrimizde olduğunu, Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği tarihten yirmi iki gün sonra, 1 Nisan günü öğrenebildik. İstanbul’un öncesi ve sonrasıyla, Sayın Bakan’ın ifadesiyle “Türkiye’nin Wuhanı”na dönüşmesi süreci Kurulunuzun bilgisi dahilinde miydi, bu süreçte İstanbul için özel tedbirler alınması öneriniz oldu mu?
    6. İlk KOVİD-19 olgularının 31 Aralık’ta Çin’de bildirilmesine, Türkiye’de 10 Mart’ta tespit edilmesine ve hastanelere yoğun başvuruların mart ayı ortasında başlamasına rağmen hastanelerimizin bu sürece ne yazık ki fevkalade hazırlıksız yakalandığını üzülerek yaşadık. Aradan geçen bu iki buçuk aylık süreçte gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyor musunuz, bu konuyla ilgili önerileriniz, uyarılarınız oldu mu?
    7. Salgın yönetiminde fevkalade önemli olan birinci basamak sağlık hizmetlerinde de bu süreçte gerekli hazırlıkların yapılmadığına, ancak vakalar çığ gibi büyümeye başladığında alelacele tedbirlerin alınmaya, filyasyon ekiplerinin bile bu aşamadan sonra kurulmaya çalışıldığına tanık olduk. Bu durum da bilginiz dahilinde miydi, gerekli uyarılar, öneriler tarafınızdan yapıldı mı?
    8. SARS COV-2’nin kuluçka süresinin on dört güne kadar uzayabildiği bilinirken ve salgının yayılmasını önlemek için “Sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması” birçok ülkede uzun süreli uygulanırken ülkemizde “aralıklı” uygulanması kurulunuzun önerisi midir, gerekli ve yeterli düzeyde etkili olacağını düşünüyor musunuz?
    9. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandeminin kontrol altına alındığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ay sonra “çifte bayram yaşayacağımız” şeklindeki açıklamalarına katılıyor musunuz?
    10. Bilim Kurulunuz KOVİD-19 pandemisine karşı mücadele sürecinin bütününden sorumlu ve yetkili bir kurul mudur, yoksa görev tanımınız sadece Sağlık Bakanı ve diğer siyasi yöneticilere “danışmanlık” sunmakla mı sınırlıdır?

    (İstanbul/EVRENSEL)

    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yalan propagandaya ve muhalefeti tasfiye etme gayretlerine devam!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Kocaman bir peçe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    CHP işçi mücadelesinin kilit olduğunu anlamalı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Demokratlar birleşin

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Neyi yazmak neyi söylemek

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Lütfen biraz vicdan
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ali El Hemdan’ı polis memuru, gerçeği medya ve iktidar öldürdü
    Ali El Hemdan’ı polis memuru, gerçeği medya ve iktidar öldürdü

    Ali El Hemdan’ın vurulması sürecini takip eden Av. Tugay Bek, gelişmeleri Evrensel’e yazdı.

    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt: Temel talebimiz iş güvencesi
    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt: Temel talebimiz iş güvencesi

    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, belediye emekçilerinin sorunlarını ve 1 Mayıs hazırlıklarını Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir'de Buca, Karşıyaka, Gaziemir ve Bornova'da pek çok işçi işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak
    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak

    Alman Sendikalar Birliği merkez yönetimi 1 Mayıs’ı sosyal medya etkinliği ile geçiştirirken, muhalif sendikacılar ve ilerici parti ve örgütler koruma önlemleri alarak sokak eylemleri gerçekleştirecek.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü açıklarken, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube azaldığı söylenen rakamların halkta rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.

    Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 44,1 düştü
    Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 44,1 düştü

    TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. 100'ün altına indikçe genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteren endeks, 91,8'den 51,3'e düştü.

    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin
    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

    Buca’da belediye işçileri ve kamu emekçileri koronovirüs salgına rağmen işyerinde 1 Mayıs’ı kutlayacak. İş güvencesi ve ücretli izin öne çıkan talepler arasında.

    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir'de Buca, Karşıyaka, Gaziemir ve Bornova'da pek çok işçi işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü açıklarken, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube azaldığı söylenen rakamların halkta rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.

    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin
    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

    Buca’da belediye işçileri ve kamu emekçileri koronovirüs salgına rağmen işyerinde 1 Mayıs’ı kutlayacak. İş güvencesi ve ücretli izin öne çıkan talepler arasında.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele
    Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele

    Koronavirüs salgın döneminde eğitimde yaşanan sorunlara değinen Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Tıpırdamaz, “Örgütlü olduğumuz ve birlikte mücadele ettiğimiz sürece haklarımızı kazanabiliriz” dedi.

    Muhtarlar Aliağa ve Menemen halkının salgın dönemini anlattı
    Muhtarlar Aliağa ve Menemen halkının salgın dönemini anlattı

    Koronavirüs günlerinde, Aliağa ve Menemen’de halkın öne çıkan sorunlarını mahalle muhtarlarıyla konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili
    Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili

    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri koronavirüs salgın sürecinde değiştirilen eğitim programına ilişkin sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.