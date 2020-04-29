Bülent TAŞ

İzmir

İŞKUR tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullarda çalıştırılan işçiler, koronavirüs salgınında işsizlikle karşı karşıyalar. Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilince 30 Haziran'a kadar sözleşmeleri olan TYP işçilerinden 700 iş gününü dolduranların işlerine Nisan ve Mayıs ayları itibariyle son veriliyor. Zaten kısmi süreli ve asgari ücretle çalışan işçiler, salgın günlerinde işsiz kalınca tedirginlikleri daha da arttı.

Görüştüğümüz TYP kapsamında okullarda çalışan kadın işçilerden biri, evlerine giren paranın bin 600, bin 700 lira dolayında olduğunu, bu paranın ev kirasına ve faturalara gittiğini söyledi. Haklarının yendiğini ifade eden işçi, “65 yaşında emekli olunacak deniyor, 53 yaşındayım. Hangi kurum çalıştırır bizi? Salgın günlerinde masraflar arttı ama biz işten çıkartılıyoruz. Devletimize soruyorum; biz ölelim mi? Herkes yardım diyor. Yardımlarla geçim olmaz. Mahkemem var, masrafları var, çamaşır makinem bozuk, yaptığım işten ellerim tutmuyor. Ellerimle nasıl çamaşır yıkayayım? Kontürüm bitiyor, eşimden çocuğumdan doldurmalarını isteyemiyorum. Yardım istemiyorum iş istiyorum. Neden başkasına muhtaç yaşayayım! Alnımın terini, elimin emeğini istiyorum. Elektrik, su kesilmeyecek deniyor, yalan söylüyorlar” diyerek tepki gösteriyor.

"AKP’DEN TANIDIK BUL ADINI YAZDIR"

Diğer bir kadın işçi, 2017 yılında hizmet alımından çalışanların kadroya alındığını hatırlatarak, “Yıllardır okullarda çalışmamıza rağmen kadroya alınamadık. Sadece 6 ile 9 ay gibi sürelerle çalıştırıldık. 12 aya tamamlamıyorlar ki; yıllık izin, kıdem, ihbar gibi haklarımızı elde etmeyelim. Yetkililer TYP ile işsizliğe çare bulduklarını zannediyorlar. 9 ay sonra kapı dışarı ediliyorsun. 3 ay sonra tekrar aynı işe girmek için uğraşıyorsun. AKP üyeliğin yoksa, ‘AKP'den tanıdık bul, adını yazdır’ deniyor. İkinci şart; evin geliri 3 bin 50 lira üstüyse işe başvuramıyorsun” diyor.

"İKİ-ÜÇ AYLIK MAAŞIMIZI MI ÖDEYEMİYORLAR"

Evinin kirasının bin lira olduğunu, üniversitede iki çocuk okuttuğunu dile getiren işçi, “Başka gelirim yok. ‘İşten çık deniyor’. Zaten işsizlik var. Eğitim yok, tamam. Temizlik, evrak, diğer işler devam ediyor. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, iki-üç aylık maaşımızı mı ödeyemiyorlar? İki tane üniversite okuyan çocukla ben ne yaparım? Sürekli ve güvenceli iş istiyoruz. Salgın günlerinde nasıl iş bulacağız?”

Başka bir kadın işçi de dört kişilik bir aile olduklarını, eşinin işsiz olduğunu, büyük kızının da salgından dolayı işsiz kaldığını anlattı. “Küçük kızım öğrenci. Çalışan bir tek bendim. Benim de işime son veriliyor. Dört kişilik bir aile 6 ay işsizlik maaşıyla ne yaparız? Hangi işe başvursan 35 yaşını geçmemiş olma şartı var. Salgın günlerinde işsizlik daha fazla. Daha önce okulda çalışanlar kadrolu ve güvenceliydi. 9 ay çalıştım, işten çıkarılıyorum. Tazminatım yok. Yıllık iznim yok. Sigortam artık olmayacak. TYP kapsamında 700 günü çalıştığım için 2 yıl boyunca TYP'ye başvuramayacağım. 41 yaşındayım. Tüm iş ilanlarında yaş kriteri en yüksek 35”.

Güvenlik Görevlisi olarak çalışan bir başka işçi ise TYP uygulamasının Avrupa Birliğine işsizliği az göstermek için yapıldığını ifade ederek, “Mevsimlik işçi gibiyiz. Emeklilik için sigortamı doldurmaya çalışıyorum. Bu yaşta kim alır beni işe” diye sordu.

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