29 Nisan 2020 11:23 Güncelleme: 29 Nisan 2020 11:53

Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele

Koronavirüs salgın döneminde eğitimde yaşanan sorunlara değinen Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Tıpırdamaz, “Örgütlü olduğumuz ve birlikte mücadele ettiğimiz sürece haklarımızı kazanabiliriz” dedi.

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Eğirim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Tıpırdamaz

Fotoğraf Hüseyin Tıpırdamaz arvişinden alınmıştır 

Koronavirüs salgın döneminde eğitimde yaşanan sorunları Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Tıpırdamaz ve öğrenciler Evrensel'e anlattı. Başkan Hüseyin Tıpırdamaz, “Ancak örgütlü olduğumuz ve birlikte mücadele ettiğimiz sürece haklarımızı kazanabiliriz” dedi.

Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Tıpırdamaz başlangıçta öğretmenlerin birçok sorun yaşadığını fakat bu sorunların sendikal mücadele ile dile getirilerek çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Tıpırdamaz, ücretli öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıyı şöyle dile getirdi: “Salgın dolayısıyla okullar kapanınca ücretli öğretmenler ücretsiz izine çıkmış oldu bir nevi. Onların da haklarını alabilmesi için sorunumuzu tartışarak gündeme getirdik. Sendika olarak da Milli Eğitim Bakanı'na ilettik. Ücretli öğretmenlerin bu mağduriyeti giderilmiş oldu” Öğretmenlerin bir dönem vefa gruplarında da çalıştırıldığını ifade eden Tıpırdamaz, “Kendi üyelerimizde bu sorun yaşanmasa da öğretmenlerin zorunlu olarak vefa gruplarında çalıştırılmasına sendika olarak gerekli itirazlarımızı yaptık. İtirazlar sonuç verdi ve bu duruma müdahale edilmiş oldu” dedi.

1 Mayıs'ın emekçilerin hak mücadelesi günü olduğunu belirten Tıpırdamaz, Eğitim Sen Denizli Şubesi olarak 30 Nisan günü Çınar meydanda temsili düzeyde gerçekleşecek basın açıklamasına katılacaklarını söyledi. Mücadelenin tek bir günle sınırlandırılamayacağını sözlerine ekleyen Tıpırdamaz, “Bugün salgın öncesinde başka nedenlerle hak kaybı yaşandı. Eğitimde aksaklıklar yaşandı. Haklarımızı kazanabilmek ve eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlenerek mücadele etmemiz gerekiyor” diyerek örgütlü mücadele çağrısında bulundu.

“SALGIN EN ÇOK 12. SINIFLARI ETKİLEDİ” 

Lise öğrencisi Ayşan ise salgının en çok da 12. sınıfları etkilediğini ifade etti. Ayşan, “Sene başından bu yana bize 'bunlar en zor konular en çok bunlara çalışın' dedikleri konuların sınav müfredatından kaldırıldığını öğrendik. Eylül'den beri çoğu çabamız boşa gitti. Sınav için bir ay ertelendi deniyor ama onda da bir belirsizlik var. Belirsizlik ders çalışmaya engel oluyor, boşvermişlik, dikkat dağınıklığı oluyor” sözleriyle son sınıfların yaşadığı sınav stresine dikkat çekti.

"HEM DERS HEM DE GEÇİM DERDİ"

Üniversite öğrencisi Mustafa ise bir yandan uzaktan eğitim görürken diğer yandan çalışmak zorunda olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Uzaktan eğitimde birçok sorun var. İnterneti olan var olmayan var. Ben de peyzaj bahçe işlerinde çalışıyorum. Akşam da yorgun olduğum için dikkatle derse odaklanamıyorum. Sınavlar yaklaştı, internet ödevleri yoğun. Bir arkadaşım da tekstilde fasonda çalışıyor. Günlük aldığı 65 lira. Hem ders çalışmak zorundayız hem de geçinebilmek için para kazanmak zorundayız”

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