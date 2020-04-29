Korona günlerinde Metin İlgün’e 1 Mayıs mektubu

Şahin TANRIVERDİ

İstanbul

1998 yılının sonuna doğru Evrensel’in Güneşli’den alınarak İstanbul’a dağıtımı organizasyonunda tanışmıştık. Gazetenin dağıtımı esnasında duyduğun o heyecanı unutmak mümkün değildi ve bize de yansıyordu. 1999 depreminden sonra daha fazla yanyana gelir olmuştuk. Derince’de depremzedelerin asgari yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere Emek Çadır Kampı için kolları çoktan sıvamıştın. Gelecekte hayalini kurduğumuz ve onun için mücadele ettiğimiz sınıfsız bir dünyanın küçük ama bir o kadar değerli bir prototipini oluşturmalıyız, diyordun. İnsanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için ilaç temini, doktor, eczacı, hemşire, psikolog desteği için koşuşturmanı izlerdik. ‘İnsanlar bütün bu acıların üstüne bir de aç kalmamalı’ deyip, mutfağı nasıl kurarız çalışmalarına katılmanı, gece geç saatlerde arayıp iki gün sonrasının yemek organizasyonunu planlarken küçük ayrıntıları unutmuyor, ‘Sabah altı bin simidi kahvaltıya yetiştirmeliyiz’ diyordun. Depremzedelerin hüznünün acısını paylaşıp bir nebze dindirmeye çalışırken diğer yoldaşlarla birlikte kurulan, devletin yapamadığını yapma başarısı gösteren o kamp sonrası ‘Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok’ sözlerindeki mutluluğu, kararlılığı unutamıyorum.

METİN ABİ NE YAPARDI?

Zamansız, çok erken ve son düzlüğü çok hızlı koşarak aramızdan ayrılışına alışmamışken, şu dünyayı saran Covid-19 salgını günlerinde ‘Metin abi yaşasaydı ne yapardı?’ diye düşünüyorum. İnsanların hastalığı kapmaması için ne yapabiliriz üzerine kafa yorar, onların günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için girişimde bulunur, tüm yoldaşlarını günlük olarak arayıp kendilerini korumaları için konuşur, sağlık emekçisi yoldaşların için kaygını hissettirirdin. Bizi ziyarete gelirken tanıştığın diğer sağlık emekçilerini sorar, selam gönderir, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak dayanışma fikrini aşılamaya çalışırdın. Bir de ‘İhtiyarları dışarı çıkarmamalıyız, tüm ihtiyaçlarını karşılamalıyız’ diye kavga ederken, sana dair söylediğimiz önlemler için ‘Ben gencim, bana bir şey olmaz, evde oturmanın zamanı değil şimdi’ derdin.

İşçilerle sağlık çalışanlarını ortak taleplerinde birleştirmek için her gün arayıp sorgulayacak, gazeteyi bu işin merkezine koymakta eksik kalıyoruz diye serzenişte bulunacaktın. Halka adanmışlığınla, ‘Bu dönem halk sağlığını korumak ve işçilerin mücadelesini yükseltmek için 1 Mayıs’ı iyi değerlendirmeliyiz’ deyip bazen planlama aşamasına bazen de örgütlenmesine katkı sunacaktın.

Tartışmaların tamamı sınıfın örgütlenmesi için yapamadıklarımız üzerineydi her zaman. Partinin aldığı kararların hayata geçirilmesi için yapılan planlamalar ve örgütlenme faaliyetleriyle ilgili aradığında, ‘kardeş’ diye sesleniyor olduğunda planlamaların hayata geçtiğini, ‘Şahin’ diye seslendiğinde planlamaların tam hayata geçmediğini, ‘Şayin’ dediğinde ise vaziyetin kötü olduğunu, fırtınanın kopacağını bilirdim.

Nisanı Mayıs’a bağlayan gece mutlaka arayıp ‘Alana nasıl geliyorsunuz, işyerinden kaç kişi geliyor?’ diye sorgularken, sabah her zaman erkenden gidip hazırlıkları gözden geçirirdin. Bilirdim ki sabah traş olmuş, tertemiz giyinmiş olarak orda olacak, karşılaşınca yıllardır görüşmüyormuş gibi sarılacak, bayramı bir çocuksu sevinçle karşılayacaktın. Mitingden sonra, ‘Müsait olduğunda beni ara oturalım bir akşam sohbet edelim, ama çok geç kalma’ derdin. Görüştüğümüzde önce 1 Mayıs’ı nasıl değerlendirdiğimi dinler, sonra kendi düşüncelerini söylerdin. Gecenin ilerleyen saatlerinde hayata dair birçok şeyi konuşup ayrılırken ‘Bunu daha sık yapalım’ derdin...

Özlem ve sevgiyle...

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