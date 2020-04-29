İzmir’de Türk İş, DİSK, KESK, Tabip Odası ve TMMOB 1 Mayıs’ı Gündoğdu’da kutlamak için Valiliğe başvuru yaptı. Yıllardır konfederasyonların bir arada kutladığı 1 Mayıs geleneği koronavirüs salgını döneminde de sürecek. Sadece kurum temsilcileri, sendikaların şube başkanların, siyasi parti temsilcilerinin katılacağı eylem için isim listesi de verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak İzmir’de de bu yasağa rağmen konfederasyonlar bir araya gelmeye çalışarak Gündoğdu’da 1 Mayıs kutlamak için Valiliğe başvuru yaptı. Her yıl 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yılda alanda olmak isteyen Türk İş, DİSK, KESK, Tabip Odası ve TMMOB temsilcileri fiziki mesafeyi gözeterek Gündoğdu’da olacak.

Öte yandan Evrensel Web Tv’de 1 hafta boyunca 1 Mayıs’a giderken İzmir’de işçi ve emekçilerin taleplerini konuştuğumuzu programlarda Türk İş’e bağlı Deriteks Sendikası İzmir Şube Başkanı, Sağlık İş Genel Merkez Yöneticisi, Teksif ve KESK’e bağlı şubeler, DİSK’e bağlı Genel-İş 2 -7 ve 8 No’lu şube başkanları da katıldıkları programlarda özellikle bir arada yeniden Gündoğdu’da kutlama çağrısı yapmış, fabrikaların, tüm kısıtlamalara rağmen özel izinle çalıştırılan iş yerlerindeki işçilerin nasıl ki çalışma yaşamı sürüyorsa 1 Mayıs’ta da sendikaların sokakta olması gerektiğinin altı çizilmişti.

Konak Gündoğdu Meydanında 1 Mayıs günü saat 14.00’te yapılacak kutlamanın yanısıra, 30 Nisan’da da İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Saat 14:00 ise Basmane’de ilk 1 Mayıs’ın kutlandığı yerde açıklama olacak.

Diğer yandan işyerinde hafta boyunca 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. Genel-İş 7 No’lu Şube Bornova Belediye temizlik şantiyesinde yaparken Genel-İş 3 No’lu şube ise büyükşehir belediye idari birimde 1 Mayıs kutlaması yaptı.

1 Mayıs kutlamalarının bazı ilçe ve örgütlü iş yerlerinin programı ise şöyle:

29 Nisan Çarşamba

Genel-İş 2 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu Gaziemir Belediyesinde işçiler saat 10.00’da bir araya gelecek. Saat 15.00’de ise karantinada olan Huzurevi işçileri ziyaret edilecek.

Genel-İş 7 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu Tire Belediyesinde işçiler saat 16.30’da bir araya gelecek.

Buca Genel-İş 5 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Park ve Bahçeler Fidanlık İşletmesi, Temizlik İşleri Gediz Atölyesi, Fen İşleri Kuruçeşme Atölyesinde yapılacak olan iş yerleri kutlamalarının ardından Buca Belediyesi önünde Saat: 14.00'da kutlamalar yapılacak.

Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ Şantiyesinde Genel-İş 8 No’lu Şube 10.00'da işyeri kutlama yapacak. Belediye önünde ise saat 14.00'teki kutlamaya sendikanın yanı sıra siyasi parti ve kitle örgütlüleri katılacak.

30 Nisan Perşembe

Dokuz Eylül Hastanesi Sağlık iş, Tez-Koop-İş, SES, İzmir Tabip Odası ve Eğitim Sen 3 No’lu Şube ile saat 12.15’te, Yeşilyurt Hastanesi, SES, Tabip Odası ve Sağlık-İş Sendikası saat 12.30’da, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi SES ve Tabip Odası ortak saat 12.30’da, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde de yine 12.30’da, Ege Üniversite Hastanesinde ise Genel-İş, SES, Sağlık-İş ve Tabip odası saat 12.30’da ortak açıklamalar yapılacak.

Genel-İş 2 No’lu Şube, 08:00'de İzmir fuar alanında yardım malzemesi dağıtan işçilerle buluşacak. Ardından saat 12:00'de İzmir Büyükşehir belediye önünde basın açıklaması yapacak. Saat 14:00 ise Basmane’de ilk 1 Mayısın kutlandığı yerde toplantı. Yine 1 Mayıs günü hastane, katı atıklar ve çevre sağlık birimleri ziyaret edilerek 1 Mayıs kutlanacak.

Çiğli Belediyesi’nde örgütlü Genel-İş 8 No’lu Şube ise saat 10:00’da şantiyede kutlayacak.

DERİTEKS’in Çiğli Kasaplar meydanında bir arada 1 Mayıs kutlaması için saat 12.00’de Genel-İş, EMEP, CHP, HDP, Halkevleri bir araya gelerek 1 Mayıs’ı Kasaplar Meydanında kutlayacak.

Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri de saat 17.30’da Bornova Meydanı’nda bir araya gelerek 1 Mayıs kutlayacak.

Torbalı’da da saat 16.00’da KESK ve Teksif sendikası belediye meydanında bir araya gelip 1 Mayıs’la ilgili basın açıklaması okunacak.

Aliağa Demokrasi Platformu ise Aliağa Demokrasi Meydanında saat 18.00’de kutlayacak.

1 Mayıs Cuma

Narlıdere Demokrasi Platformu Demokrasi Meydanı'nda saat 12:00 da sembolik kutlama yapacak, saat 21:00’ da ise balkonlarda 1 Mayıs marşı çalacak.

Ayrıca tüm Türkiye olduğu gibi İzmir’de de balkonlardan talepler ve 1 Mayıs marşı yükselecek.

DENİZLİ 1 MAYIS ETKİNLİKLERİ

Denizli'de KESK'in çağrısıyla emek ve demokrasi güçleri 30 Nisan Perşembe günü 17.00'da Çınar Meydanı'nda temsili düzeyde basın açıklaması gerçekleştirecek. Açıklamaya meslek örgütlerinden, siyasi partilerden ve diğer sivil toplum örgütlerinden temsilciler katılacak.

Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası Denizli Şubesi örgütlü olduğu işyerlerinde basın açıklaması yapacak. Program yoğunluğu nedeniyle Çınar'da yapılacak basın açıklamasına katılıp katılmayacağı 29 Nisan Çarşamba günü netlik kazanacak. (İzmir/EVRENSEL)

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