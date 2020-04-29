29 Nisan 2020 09:57

Van'da inşaat işçileri maskesiz çalışıyor

Van'da bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, Kovid-19 salgını tehdidine rağmen maskesiz çalışıyor.

İnşaat işçileri

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    İpekyolu'nda bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan birçok işçi, koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidine rağmen maskesiz çalışıyor. Salgın nedeniyle iş yükünün ağırlaştığını belirten işçiler, terleme yaptığı gerekçesiyle takmadıkları maskeleri ceplerinde taşıyor.

    Mezopotamya Ajansından Barış Dönmez ve Mesut Bağcı'nın haberine göre, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde işçiler, günde 11 saate kadar çalışıyor ancak Kovid-19 riskinden dolayı endişe içinde. Çoğu maskesiz çalışan işçiler, terleme yaptığı gerekçesiyle takmadıkları maskelerini ceplerinde taşıyor. Salgın nedeniyle iş yüklerinin ağırlaştığını belirten işçiler, yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı hatırlatarak, ortak mücadelenin önemine vurgu yapıyor.

    "KORKUYORUZ"

    İşini kaybetme endişesiyle isminin verilmesini istemeyen inşaat işçilerinden biri, günde 10 ila 11 saat demir bağladığını belirterek, "Salgından dolayı korkuyoruz. Başka birinden bize de bulaşır mı? Ben de bunu aileme bulaştırabilirim korkusu var. Endişesiyle hareket ediyoruz. Sonuçta çoluk çocuğumuz var. Zor bir süreçteyiz. İnsan kendinden, eşinden ve çoluk çocuğundan korkuyor. Bu salgının nereden geleceği belli değil" dedi.

    "İŞİMİZ ÇOK AĞIR"

    Ailesiyle birlikte kaldığı ev için her ay kira ödemek zorunda olduğunu söyleyen işçi, “Ev masrafı var. Bu yüzden çalışmak zorundayız. Çalışmadan olmuyor. Sabah saat 7'de geliyoruz, akşam 5 buçuk ile 6'ya kadar çalışıyoruz. Çalışma saatlerimiz çok fazla. Bunun yanında işimiz çok ağır. Demir bağlama işi yapıyorum. Her şey pahalı. Bu yüzden bir şey alamıyorsun. Geçen sene aldığım yevmiye ile bu yıl aldığım yevmiye aynı; ama aldığım eşyanın fiyatı değişti” diye belirtti.

    MASKESİNİ CEBİNDE TAŞIYOR

    Terlettiği gerekçesiyle maske takmadığını, taktığı zaman nefes almakta zorlandığını savunan işçi, çoğu arkadaşı gibi maskesini cebinde taşıdığını söyledi. Yaklaşan 1 Mayıs’a değinen işçi, "1 Mayıs İşçi Bayramı da yaklaşıyor. Şimdiden tüm işçilerin işçi bayramını kutluyorum. Umarım durum düzelir. Bu kriz atlatılır. İşçiler beraber hareket etmek zorundadır. İşçi demek beraber olmak demektir. İşçi olmazsa iş olmaz" diye belirtti.

    "ŞANTİYELER DENETLENSİN, İŞVERENLER GENELGEYE UYSUN"

    Kentteki inşaat şantiyelerinde alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Şube Başkanı Faruk Görünüş de şantiyelerin sürekli denetlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Koronavirüsten korunma adı altında çeşitli çalışmalar yaptık. Şantiyeleri gezdik dolaştık. Eksiklikleri tespit ettik. Gerekli yerlerle de paylaştık. Bunla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir genelgesi var. Koronavirüsten dolayı alınması gereken tedbirler için. Biz bütün işverenlerin bu genelgeye uymasını istiyoruz. Daha önce yaptığımız incelemede çoğu şantiyenin buna uymadığını tespit ettik. Bu noktada yetkililerin şantiyeleri denetlemelerini istedik. Eğer gerekli önlemleri almıyorsa şantiyeler, yetkililerin bu şantiyeleri durdurması lazım. İşverenler şunu bilmelidir. Şantiyelerdeki bir vaka, yani çalışanlardan birinin korunavirüse yakalanması iş kazasıyla aynı demektir. Bu kadar önemli ve hassas bir durumdur. Tek isteğimiz şantiyelerin sürekli denetlenmesi" diye konuştu.

    İnşaat işçileri

    Fotoğraf: MA

    İnşaat işçileri yemek molasında

    Fotoğraf: MA

    (Van/MA)

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