Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

29 Nisan 2020 09:00
Son Güncellenme: 29 Nisan 2020 11:14
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11:06

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UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağını kaydeden Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek" açıklaması yaptı.

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek, LGS tarihini Erdoğan açıklayacak

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek, LGS tarihini Erdoğan açıklayacak

09:57

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VAN'DA İNŞAAT İŞÇİLERİ MASKESİZ ÇALIŞIYOR

Van İpekyolu'nda bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan birçok işçi, koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidine rağmen maskesiz çalışıyor. Salgın nedeniyle iş yükünün ağırlaştığını belirten işçiler, terleme yaptığı gerekçesiyle takmadıkları maskeleri ceplerinde taşıyor.

Van'da inşaat işçileri maskesiz çalışıyor

Van'da inşaat işçileri maskesiz çalışıyor

09:26

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SAĞLIK EMEKÇİLERİ ÜCRETSİZ BARINMA VE ULAŞIM İSTİYOR

SES Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Göçer, 1 Mayıs’ta ücretsiz barınma, ulaşım ve yoksulluk sınırının üzerinde ücret taleplerini dile getireceklerini belirtti. Göçer, "Tavandan ödeme sadece pandemi hastanelerinin riskli birim çalışanlarına uygulanmıştır. Oysa salgında tüm hastanelerin tüm bölümleri riskli kabul edilmelidir. Performans değil temel ücret uygulanması gerekir. En düşük ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı ve emekliliğe yansımalı, ayrıca salgın süresince tüm sağlık kurumlarında çift maaş ödemesi yapılmalıdır" dedi.

Denizli'de sağlık çalışanlarının 1 Mayıs talebi: Ücretsiz barınma ve ulaşım

Denizli'de sağlık çalışanlarının 1 Mayıs talebi: Ücretsiz barınma ve ulaşım

09:10

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1 MAYIS’IN KORONA HALİ

Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı:

"Pandemi süreci bütün dünyada beklenmedik bir şekilde üretimi kesintiye uğrattı. Bu kesintinin ekonomik sonuçları ise henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadı. Piyasanın toparlanmasına yönelik öngörüler ve politika önermeleri devam ederken bütün bu ekonomik ağ içinde merkezi konumda olan emekçiler ve emek piyasasına dair bazı genel çıkarımlarda bulunmak mümkün. Bu 1 Mayıs’ta pandemi sürecinden ve piyasanın toparlanmasından bağımsız olarak emek piyasasının yapısı ve emeğin yeniden değerlenmesi üzerine düşünmek gerek.
..."

1 Mayıs’ın korona hali

1 Mayıs’ın korona hali

08:58

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CHP, HDP, EMEP VE SOL PARTİ’DEN 1 MAYIS ÇAĞRISI

Salgın koşullarında 1 Mayıs’a giderken Evrensel'e konuşan CHP, HDP, EMEP, Sol Parti temcilcileri, özellikle zorunlu olmayan üretimin durması, ücretli izin ve zorunlu çalışacak işyerlerinde üst düzey önlemlerin alınması taleplerinin hayati olduğunu vurguladı. 1 Mayıs’ın hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birleştirilmesi nedeniyle partiler, tüm emekçilerin o gün bulunduğu her yerde 1 Mayıs kutlaması çağrısında bulundu.

CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim

CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim

08:36

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KORONA KRİZİNDE EKONOMİK MÜDAHALELER

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, koronavirüs salgını sürecinde ekonominin durumunu Evrensel'e değerlendirdi. Döviz kurunun 7 liranın altında tutulması hedefiyle piyasaya tahmini olarak 70 milyar dolar dağıtıldığını söyleyen Sönmez, "Bundan mega projeleri üstlenenler yararlandı” dedi.

“Bu çırpınış halinden sıyrılmak için Kovid belası savuşturulmadan savrulmuş gibi ekonomiyi açmak isteyecekler, başka bir cinlik” diyen Sönmez, “Türkiye halkına nasıl yansır?” sorusuna ilişkin ise, “Piyasayı açmaya, insanları tüketmeye sevk edecekler. Salgın ikinci bir dalga olarak gelecek. Geriye dönüşler böyle. İlk dalgadan itibaren dehşetli bir işsizlik, iş kaybı, işyeri kapatmaları darbesi yenildi. Şu an toplumun çok önemli bir kısmı inanılmaz bir yoksullaşma süreci yaşıyor durumda. Buradan çıkarmak için attıkları adım da yanlış. Bir yanlışın üzerine ikinci yanlışla gidiyorlar. İkinci dalga gelirse daha beter vuracak. Yönetememe meselesi arşa vurmuş vaziyette. Akıl tutulması üst üste, çırpınış üst üste” ifadelerini kullandı.

Merkezin 'dolar' hamlesi rezervi eritti: Milyarlar müteahhite gitti, halk yoksullaştı

Merkezin 'dolar' hamlesi rezervi eritti: Milyarlar müteahhite gitti, halk yoksullaştı

08:03

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İŞÇİ MEKTUPLARI

1 Mayıs'a, koronavirüs salgınında derinleşen emek-sermaye çelişkisiyle, "evde kal" çağrılarına rağmen keyfi biçimde üretime zorlanan koşullarda gidiliyor. Evrensel'e yazan işçi ve emekçiler, salgın dönemindeki çalışma koşullarını, riskleri ve 1 Mayıs'a dair düşüncelerini yazmaya devam ediyor:

İzmir'den Emek Hareketinden bir sağlık emekçisi:

"1 Mayıs 2020’nin en acil talebi, salgın nedeniyle ücretli izin, ücretsiz sağlık hakkı verilmesi olmalıdır."

Aliağa’dan bir işçi:

"Bu hafta 31 ilde üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama diyorum çünkü sokağa çıkma yasağı değil. Sabah 7’yi 10 geçe gibi evden çıktığımda servis duraklarında bekleyenlerin sayısı neredeyse normal günlere yakın. Araç trafiği de aynı."

Çiğli’den bir işçi:

"Salgının başladığı günden bugüne yani iki aylık süreçte öyle şeyler yaşıyoruz ki, hayatımızı virüsten öncesi ve sonrası diye ayırabiliriz."

DÜN NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre Kovid-19'dan 92 kişi daha hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 992'ye, toplam vaka sayısı 114 bin 653'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre 1 Mayıs günü bakkal, manav ve marketler yarım gün açık olacak.

Sigortalı çalışanların ücretsiz maskelerini işyerlerinden alabilmelerine yönelik düzenleme getirildi. İstanbul Eczacı Odası, çalışanların maske temini içini eczanelere gitmemesini, işyerlerinden temin etmelerini istedi.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek, LGS tarihini Erdoğan açıklayacak

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Almanya’da çeşitli fabrikalardan işçiler 1 Mayıs çağrısında bulundu

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Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

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DİH’ten 1 Mayıs çağrısı: Her nerede isek orası 1 Mayıs alanıdır

Demokrasi için Hukukçular, 1 Mayıs için çağrı videosu hazırlayarak işçi ve emekçilerin taleplerini her yerde dile getirme çağrısı yaptı.

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İzmir ve Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları
İzmir ve Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları

Koronavirüs salgını nedeniyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak İzmir ve Denizli’de sendikalar, odalar ve siyasi partiler bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapacak.

Novares işçileri fabrikada 1 Mayıs’ı kutladı
Novares işçileri fabrikada 1 Mayıs’ı kutladı

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1 Mayıs’ın korona hali
1 Mayıs’ın korona hali

Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı.

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CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim

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