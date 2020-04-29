Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.
LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağını kaydeden Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek" açıklaması yaptı.
Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek, LGS tarihini Erdoğan açıklayacak