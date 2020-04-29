Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

İŞÇİ MEKTUPLARI

1 Mayıs'a, koronavirüs salgınında derinleşen emek-sermaye çelişkisiyle, "evde kal" çağrılarına rağmen keyfi biçimde üretime zorlanan koşullarda gidiliyor. Evrensel'e yazan işçi ve emekçiler, salgın dönemindeki çalışma koşullarını, riskleri ve 1 Mayıs'a dair düşüncelerini yazmaya devam ediyor:

İzmir'den Emek Hareketinden bir sağlık emekçisi:

"1 Mayıs 2020’nin en acil talebi, salgın nedeniyle ücretli izin, ücretsiz sağlık hakkı verilmesi olmalıdır."

Aliağa’dan bir işçi:

"Bu hafta 31 ilde üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama diyorum çünkü sokağa çıkma yasağı değil. Sabah 7’yi 10 geçe gibi evden çıktığımda servis duraklarında bekleyenlerin sayısı neredeyse normal günlere yakın. Araç trafiği de aynı."

Çiğli’den bir işçi:

"Salgının başladığı günden bugüne yani iki aylık süreçte öyle şeyler yaşıyoruz ki, hayatımızı virüsten öncesi ve sonrası diye ayırabiliriz."