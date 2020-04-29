İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde Şimdiki Zaman Siyaset programının konuğu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Saymaz, Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş'ın gündeme dair sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "İstanbul’daki ölüm oranları geçtiğimiz yıllara göre oldukça farklı. Bu senenin ölüm oranlarına baktığımızda son iki seneye göre ölüm oranında yüzde 30-35 oranında bir farklılık var" dedi.

İmamoğlu, İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na gelen verilerin 'bulaşıcı hastalık ve normal ölüm' olarak kaydedildiğini, Covid-19 teşhisi konulan ölümleri göremediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın New York Times'ın İstanbul'daki ölüm oranlarına dair "Türkiye Koronavirüs sayılarını açıklamıyor olabilir" haberinin ardından "İstanbul'da vefat edenlerin yeni kararla definlerin de İstanbul'da gerçekleştiğini söylemesinin" yanlış bir yorum olduğunu kaydeden İmamoğlu, "İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı defin sayısı üzerinden rapor tutmaz, ölüm üzerinden rapor tutar. Bizdeki rapor ölüm raporudur" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA UYARICI YAZILAR YAZDIK"

"İstanbul'da vefat eden her vatandaşın sayısı, İBB Mezarlıkları Daire Başkanlığı işlemlerini yaptığı için, bizden geçiyor. Bu sayılar üzerinden bizi şaşırtan husus varsa ilgili kurumlarla paylaşırız. Hepimiz biliyoruz ki güncel açıklanan veriler üzerinden ölüm sayılarında artış var. Ama bunu yüksek oranda gördüğüm için Valilik'e ve Sağlık Bakanlığı'na uyarıcı yazılar yazdık eldeki verilerle."

“ÖLÜM SAYISINDA BİR ARTIŞ VAR”

''İstatistiki olarak yorumlar yapmak mümkün ama benim gibi bir belediye başkanına bunu yapmak yakışmıyor"

"Bize bulaşıcı hastalık ve normal ölüm diye verilerle vefat eden vatandaşların verilerini yolluyorlar ama Covid-19 teşhisi konmuş vefatı göremiyoruz. Bize kurum kuruluşlar siyasi partiler sordu... Normal ölüm ve bulaşıcı hastalık bizdeki veriler. Covid-19 verilerini göremeyince yorum yapamadık. Sağlık Bakanlığı'na ve İstanbul Valiliği'ne yazı yazdık ama henüz bu konuda bilgi sahibi değiliz. İstatistiklerden yorum yapabiliriz. Biz de şeffaflıktan yanayız. Günü geldiğinde aydınlanacağız. Orada Covid-19 yazmadığı sürece yorum yapamayız. Bu sorunun cevabı mezarlıklar daire başkanlığından istendiğinde bizim yapabileceğimiz şey toplu ölüm sayılarını vermek. Covid-19'u göremiyoruz'.'

"SOMUT SAYI ÜZERİNDEN YORUM YAPMAM İÇİN VERİYİ ALMAM GEREKİR"

''Bu senenin ölüm rakamlarına bakıldığında ve son 2-3 yılın ölüm rakamlarına baktığınızda yüzde 30-35 daha fazla ölüm var. Gününe göre değişiyor. Bizim bu verilere gün gün e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bugünkü ölüm rakamlarından en az yüzde 30-35 civarında ölüm sayısı daha az. İstatistik üzerinden ölümle ilgili yorum yapabilecek konumda değilim. Somut sayı üzerinden yapmam gerekiyor. Günde yaklaşık 80-90-100 civarı fazla son 1 ayda... Somut sayı üzerinden yorum yapmam için o veriyi almam gerekiyor."

"İNSANLAR BAĞIŞ YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

"Bize 13 bine yakın insan, 6-7 saatten bağışta bulundu. 6-7 saatte 7 milyon liranın üzerinde para topladık. Yani, bizim yasal hakkımızı kimse elimizden alamaz. Şu anda bize bağış yapılmıyor mu sanıyorsunuz? Ben fitre dedim. Sadece bize değil, diğer belediyelere de bağış yapıyorlar. Şu anda siz gelip, belediyeye bağışta bulunabilirsiniz. Bunu kabul etme yetkisi belediye başkanına aittir. Hala insanlar bize bağış yapıyor. Bunun adı kampanya değil"

"OLAĞANÜSTÜ MECLİS TALEBİNDE BULUNDUK"

"Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak olağan üstü toplantı talebimizi ilettik. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği Bakanlığın izni gerekiyor. Korona tedbirleri alınıp alınmadığı önemli burada. Bizim bu toplantıyı yapabilecek bir alanımız var. Ben bu toplantının yapılması konusunda olumlu düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. 25 gündür olumlu cevap alamadık. Şu anda Ak Parti grubundan bize olumlu yönde bir cevap gelmedi. Toplantıya ihtiyacımız var, neden söyleyeyim. Toplantıda konuşulacak maddelerin hiçbirinin şu anki ihtiyaçlarımız dışında bir durumu yok. Mesela, 60 milyon Euro'ya yakın onaylanmış bir kredimiz var, Meclis onayı olmadığı için Metro hattının finansı ile ilgili. Bugün Türkiye'ye 60 milyon Euro getirmek çok önemli. Bizim 2020 bütçemizde oy birliği ile tüm siyasi partiler dedi ki, 3,4 milyar lira borçlanma yetkiniz var. Hala bu hak bize verilmedi. Bunu talep ediyoruz." (HABER MERKEZİ)

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