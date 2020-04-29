28 Nisan 2020 22:55
Son Güncellenme Tarihi: 29 Nisan 2020 12:28

Eminönü Meydanı'nda güvercinleri ezen kişi adliyeye sevk edildi

Fatih'te Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi.

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Üsame E. (ortada)

Üsame E. (ortada) | Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Fatih'te, Eminönü Meydanı'nda 28 Nisan'da sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. İfadesinde "U" dönüşü yaparken güvercinleri ezdiğini söylediği öğrenilen failin, daha önce "çocuğun cinsel istismarı" ve "mala zarar verme" suçlarından iki adet kaydının olduğu belirtildi.

    Olay, dün sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E. (26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Sirkeci Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

    Güvercinleri ezen fail, Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda "U" dönüşü yaparken güvercinleri farketmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi. (İstanbul/DHA)

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