28 Nisan 2020 22:16
KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı.
Fotoğraf: Carlo Bressan/AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Kovid-19'a ilişkin son verileri paylaştı.
Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.
KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.
KIBRIS RUM KESİMİNDE 15 YENİ VAKA
Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu. (Lefkoşa/AA)
KKTC genelinde 5 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı kararı alındı
KKTC, vatandaşları haricindekilere 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı
Reklam