KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri

İsviçre’de ne sağlık maskeleri, ne de etkili dezenfeksiyon maddesi yeterli derecede tedarik edilmediği gibi, bu süreçte 25 ton maske, diğer ülkelere özel şirketlerce yüksek fiyatlarda ihraç edildi.