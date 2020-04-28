Moody’s G20 ekonomileri için daralma öngörüsünde bulundu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce yüzde 0,5 küçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4 daralacağını öngördü.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik kısıtlamaların artan ekonomik maliyetleri nedeniyle küresel resesyonun hızla derinleştiği bildirildi.

Tüm G20 ekonomileri için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminlerinin düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, daha önce yüzde 0,5 küçüleceği tahmin edilen G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4 daralmasının beklendiği kaydedildi.

G20 gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5,8 daralacağının tahmin edildiği açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 1 küçülmesinin beklendiği aktarıldı.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,7; Avro Bölgesi ekonomisinin yüzde 6,5 daralacağı tahmin edildi.

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde 5,5 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Fransa ekonomisinin yüzde 6,3 ve İngiltere ekonomisinin yüzde 7 daralmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın ekonomisinin ise yüzde 8,2 küçüleceği tahmin edildi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ekonominin bu yıl yüzde 1 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 7,1 büyüyeceği öngörüldü.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı tahmin edildi.

Açıklamada, krizin küresel ekonomik yapı için uzun vadeli etkilerinin olduğu belirtilerek dünya ekonomisindeki küresel entegrasyonun büyük olasılıkla değişeceği aktarıldı. (EKONOMİ SERVİSİ)