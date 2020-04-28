28 Nisan 2020 21:49

Norveç’te ilkokullar koronavirüs eleştirilerine rağmen açıldı

Norveç’te 250 bin ilkokul öğrencisi için okullar, koronavirüs eleştirisi ve endişelere rağmen açıldı. Birçok veli ise çocuklarını okula göndermedi.

askıya asılmış okul çantası

Fotoğraf: Freepik

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
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    Mahmut ALGÜNERHAN
    Oslo

    Norveç’te 250 bin ilkokul öğrencisi için okullar, eleştiri ve endişelere rağmen açıldı. Koronavirüs vakasının en fazla görüldüğü başkent Oslo’da, Nordtvet adlı bir okulun açılışının personelde görülen koronavirüs nedeniyle ertelenmesi endişelerin haklılığını gösterdi.

    Pazartesi günü Oslo’da Ellingsrudåsen adlı okulun yeniden açılışına katılan Bilgi ve Entegrasyon Bakanı Guri Melby, yaptığı açıklamada ortaokulların yeniden açılması için haftaya bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

    BİRÇOK KİŞİ ÇOCUKLARINI GÖNDERMEDİ

    Daha önce birçok uzman ve doktorun, “birkaç hafta beklemeliyiz” yönlü eleştirilerine rağmen açılan okullara birçok ebeveyn ise çocuklarını göndermedi. Bazı okullarda öğrencilerin yarısından fazlası ilk günde okula başlamadı.

    Okulların kapalı olduğu dönemde havalar sıcak olduğu için öğrencilerin derslerin bir kısmını dışarıda alması planlanmıştı. Ancak yağmur yağması nedeniyle iki saatten fazla dışarda ders gören öğrencilerden birçoğu üşüdükleri için ağladı. Öğretmenler, zaten çok az sayıda öğrencinin bir kısmının da, ilk günde yaşadıkları bu olumsuzluktan sonra okula gelmeyeceklerini tahmin ediyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde kar yağması da bekleniyor.

    HÜKÜMETE KAYNAK AYIRMAMA ELEŞTİRİSİ

    Öğretmen sendikalarından Skolenes Landsforbund, okulların yeniden açılmasındaki en büyük sıkıntının, devletin yeni uygulamalara daha fazla maddi kaynak ayırmaması olduğunu söyledi. Sendika Başkanı Anne Finborud bu konuda “Okulların ve anaokullarının bütçeleri vardır ve korona krizi sırasında bu bütçeye ek artış yapılmadı. Çalışma saatlerinde enfeksiyon gereksinimlerini karşılamak için daha fazla insanın işe alınması lazım ve bunun için para gerekir” dedi ve bunu yapmadığı için hükümeti eleştirdi.

    TESTLER YAYGINLAŞTIRILACAK

    Norveç’te Sağlık Genel Müdürlüğünün 26 Nisan verilerine göre toplam 164 bin 316 kişiye korona testi yapıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 205 oldu. 

    Halk Sağlığı Enstitüsünün (FHI) ise koronavirüs testlerine ağırlık verileceğini açıklandı.

    Sağlık Bakanı Bent Høie de pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Norveç’in testleri hızlandıracağını söyleyerek, “Amacımız Mayıs ayında, semptomları olan herkesin kendini test etme fırsatına sahip olmasıdır” dedi.

    ÇİN’DEN KORUYU EKİPMAN ALINDI

    Öte yanda nisan ayında, NATO uçağı ile Şanghay’dan büyük miktarda koruyucu ekipman alındığı belirtiliyor. Aldrimer.no adlı internet sayfası toplam 7 bin 500 yüz maskesi, 5 bin siperlik, 3 bin çift eldiven, 2 bin gözlük ve 2 bin 500 yalıtım kıyafetin alındığını açıkladı.  Norveç Haber Ajansı NTB’ye açıklama yapan Savunma şefi sözcüsü Per-Thomas Bøe de bu bilgiyi doğruladı. Açıklamada bunların sivil amaçlar için kullanılmasının amaçlanmadığı, savunma kuvvetlerinde kullanılacağı vurgulandı.

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