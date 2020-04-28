28 Nisan 2020 20:22

Mahpuslar salgın döneminde iyi beslenemiyor, öğün sayısı 2’ye düştü

Sağlıklı beslenmenin önemli olduğu bugünlerde cezaevlerinde öğün sayısı 2’ye düşürüldü ve miktarları yarı yarıya azaltıldı. 

Cezaevi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Koronavirüs salgını nedeniyle gözlerin çevrildiği cezaevlerinde hak ihlalleri haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlıklı beslenmenin önemli olduğu bugünlerde cezaevlerinde öğün sayısı 2’ye düşürüldü ve miktarları yarı yarıya azaltıldı. 

    Cezaevlerindeki mahpusların ve çocukların yaşadıkları sıkıntıları HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) Eş Başkanı Hüsnü Taş ile konuştuk. Gergerlioğlu, cezaevlerindeki mahkumların aniden salınması üzerine, yemeklerde ciddi sıkıntılar yaşandığını aktararak, “Açık cezaevleri boşaltıldı. Ama açık cezaevleri üretim yapıyordu. Aniden açık cezaevinden mahkumlar dışarı çıkınca üretim aksadı. Bu sebeple yemeklerin kalitesi aniden düştü, yemekler azaldı. Dışarıdan hazır çorba geliyor artık. Cezaevlerinden çok şikayet gelmeye başladı. Yemekler kimi yerde 3 öğün iken 2 öğüne düşürülmüş. Salgın ortamında iyi beslenmeleri gerekirken giderek kötüleşmiş. Kantine besinler eksik geliyor. Birçok kişi kantinden besleniyor, oradan da alamayınca bir çaresizlik oluştu” değerlendirmesinde bulundu. 

    ÇOCUKLARIN DURUMU ENDİŞE VERİCİ

    Gergerlioğlu, cezaevindeki çocukların durumuna da dikkat çekti. Cezaevlerinde 0-6 yaş arasında 780 çocuk olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, tahliyeler sonrasında bakanlık tarafından bir açıklama yapılmadığını belirtti. Gergerlioğlu, “Bakanlık, kaç tane çocuklu annenin çıkacağına dair bir açıklama yapmış değil. 18 yaşının altında kendisi mahpus olan 3 bin civarında çocukta var tabii bizim ana konumuz 0-6 yaş arası çocuklar, asıl büyük tramvayı onlar yaşıyorlar. Çocukların sayısında OHAL döneminde ciddi bir artış oldu, cumhuriyet tarihinin rekor sayısına ulaştı” dedi.

    "AĞAÇTAN KORKAN BİR ÇOCUK DÜŞÜNÜN…"

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Gergerlioğlu o fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı: “8 kişilik bir koğuşta 12 kadın 13 çocuk birlikte kalıyor. O fotoğraf karesine ise 8 çocuk sığmıştı. Bu çocukların her birinin ayrı bir hikayesi var. Bana fotoğrafı ileten ailenin de çocuğu o fotoğraf karesinde. 3 buçuk yaşında bir kız çocuğu ve bu çocuk 8 aylıkken annesiyle içeri girmiş. 2 buçuk yaşındayken ilk kez dış dünyayla karşılaşmış. İki buçuk yaşına kadar beton duvarlar, demir parmaklıklar, infaz koruma memurları, hapishane jargonuna ait cümleler duymuş. Bu çocuk ilk defa dışarı çıktığında ağaç görünce korkmuş. Çocuk cezaevinde ağaç görmüyor. Düşünün kumdan, ağaçtan korkan bir çocuk.” Cezaevinde çocukların kreşe giderken ciddi sorunlar yaşadığını belirten Gergerlioğlu, “Kreşe giden çocukların üstleri aranıyor. Üstü başı 4 kez aranan bir çocuk neler hissediyor kim bilir” dedi. Gergerlioğlu, “Çocuğa yeterli besin de gelmiyor. Diyarbakır, Elazığ cezaevindeki çocuklar için yeterli süt, yumurta gelmediğini öğrendik. Anne kendisine gelen yumurtayı çocuğuna yediriyor gibi örnekler mevcut. Çocuğa göre yemekler gelmiyor. Yağlı, baharatlı yemekler geliyor. Nasıl yesin 1.5 yaşındaki çocuk bunu. Hijyeni de iyi olmuyor. Diyarbakır cezaevinde yemeğin içerisinden cam çıktığından bahsetmişlerdi şimdi hangi anne çocuğuna o yemeği rahat yedirebilir?” dedi.

    HER ŞEY DIŞARIDAKİNİN 4 KATI PAHALI

    Marmara TUHAY-DER Eş başkanı Hüsnü Taş da dışarıda 10-15 TL olan bir şampuan fiyatının, cezaevlerinde 30-35 TL olduğunu aktardı. Taş, “Son süreçte artık sınırlı eşya veriyorlar. Yani temizlik malzemeleri hiç verilmiyor hemen hemen. 24-25 kişilik koğuşlara bir çay bardağı deterjan veriliyor. O da parayla ve yüksek fiyatla veriliyor. Bir çikolata dışarıda 1 TL iken cezaevinde 3 TL.  Her şey dışarıdakinin 3-4 katı pahalı. Artık 2 öğün yemek veriliyor. Açık cezaevinde adli tutukluların tahliyesinden sonra yemekler hem az hem yetersiz hem de çok kötü çıkıyor. Daha önce tabakları tam doldurdukları halde şimdi yarım tabak kadar koyuyorlarmış. Çok az yemek veriliyor. Mahkumlar, yer yer yemeklerde böcek ve kılların çıktığını ailelerine aktarıyorlar” diye konuştu.

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