Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve bağlı Suriye'deki cihatçıların kurduğu Suriye Milli Ordusu'nun (MSO) 2018 yılında başlattığı operasyon sonrası ele geçirdiği Suriye kenti Afrin'de şiddetli bir patlama meydana geldi. Raco yolu üzerinde meydana gelen patlamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının patlamaya dair açıklaması "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 masum sivili katletti, 47 sivili de yaraladı" oldu.

Patlamanın yaşandığı bölgedeki dükkan ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Saldırıyı üstlenen olmadı. (DIŞ HABERLER)