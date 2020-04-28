İngiltere’de, yaşamını yitiren emekçiler hastaneler önünde anıldı

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’de çalışırken hayatını kaybeden işçiler, bu amaçla belirlenen Uluslararası İşçileri Anma Günü, hastaneler önünde yapılan törenlerle anıldı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin yanı sıra, çalışırken hayatını kaybeden işçiler için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu süpermarketlerde ve açık olan bir çok işyerinde de yapıldı.

"KÂR DEĞİL HAYAT"

Koronavirüsle birlikte, işçi sağlığı ve güvenliğinin hiçe sayılması durumu daha da açığa çıktı. Bu yüzden hükümet de anmaları orgnize etemeye çalıştı. Fakat bir çok hastane önünde, işçiler “Kâr değil hayat” pankartları taşıdı.

Kar uğruna işçilerin hayatlarının hiçe sayıldığına vurgu yapılan konuşmalarda, savaşlardan daha fazla kişinin iş kazaları ve ihmaller sonucu hayatını kaybettiğine vurgu yapıldı.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ KORUYUN"

Ülkenin hemen hemen tüm hastanelerinde yapılan anmalarda, sağlık emekçilerinin karunma ekipmanlarının hâlâ eksik olmasına tepki gösterildi. Daha önce sağlık hizmetinde yapılan kesintilere de tepki gösteren emekçiler, Korunma Ekipmanı (PPE) sağlayamayan iktidarların, büyük tekellerin çıkarı için önlemleri gevşetmeyi tartışacak kadar halkın sağlığını tehlikeye attığına vurgu yaparak, gösterilerde, “Test test test, PPE PPE PPE, virüssüz sağlık emekçileri” sloganları atıldı.

TÜRKİYELİLER DE KATILDI

Kuzey Londra’da yoğun yaşayan Türkiyeliler de hastane önlerine giderek anmalara katıldı. Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) üyeleri, Whittington, Homerton ve North Middlesex hastaneleri önüne gitti.

İşçilerin sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyen DAY-MER üyeleri, bu hastanelere daha önce bir çok kez gıda yardımında da bulunmuştu.

Sağlık emekçilerinin yoğun çalışma koşulları altında yer yer yiyecek sıkıntısı bile çektiği, salgının ilk günlerinde DAY-MER, gıda ve yemek hazırlamış ve sağlık emekçilerine ulaştırmıştı. Yapılan yoğun baskılar sonucu hükümet, sağlık emekçilerine şimdi daha düzenli hizmet vermeye başlandı.

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