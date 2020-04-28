Antep’te Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde çalışan işçilerin koronavirüs endişesi

Deniz KAR

Antep

Antep’te Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde aynı makinede çalışan üç işçinin 14 gün izne gönderildiği iddia edildi. Evrensel’e ulaşan bir işçi fabrikada aynı yerlere temas ettikleri için tedirginlik yaşadıklarını anlattı. Fabrika ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Akınal Bella terlik fabrikasında çalışan işçi Uğur Kartal, koranavirüsten (Kovid-19) geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti ve aynı fabrikada dört işçinin daha testi pozitif çıkmıştı. Ardından başka fabrikalardan da testi pozitif olanların haberlerinin gelmesi işçileri tedirgin etmeye başladı.

“MAKİNEDEKİ DÖRDÜNCÜ KİŞİ RAPOR ALDI”

Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde çalışan bir işçi Evrensel’e ulaşarak, dün sabah işe gittiğinde üç arkadaşının makinesinin başında olmadığını söyleyerek, “İşyerindeki diğer arkadaşlar virüs çıktığı için gelmediklerini söyledi” dedi. Fabrika yönetiminin işçilere, test sonucunun henüz gelmediğini söylemesine rağmen, bu üç işçiyle aynı durakta servise binen kişilerin bile yıllık izinden düşürülmek üzere izne yolladığını belirten işçi “Yani bu demek oluyor ki virüs kesin var” diye konuştu. İşe gelmeyen üç işçinin aynı makineye baktığını dile getiren işçi, “Bu makineye dört kişi bakıyor ama dördüncü arkadaşa izin falan vermediler. Gidip hastaneden rapor almak zorunda kaldı” dedi.

“ÇALIŞIRKEN MESAFE YOK”

Koronavirüse yakalandığını düşünen üç işçiyle aynı yerlere dokunduklarını, aynı yerde yemek yediklerini ifade eden işçi, “Henüz temizlik falan yapmadılar. Adamların değdiği makineyi bile temizlemediler” ifadelerini kullandı. Salgın Türkiye’ye sıçradıktan sonra Gülsan Holdingin bir kaç bölümünü kapattığını ancak çocuk bezi bölümünde çalışan işçilere vardiya amirlerinin “Bu dönemde çalışana aylık 1000 lira ekstra para vereceğiz” diyerek üretime devam edildiğini belirten işçi, işyerinde sosyal mesafe kuralına uymanın da mümkün olmadığını dile getirdi. Sosyal mesafe kuralına sadece yemekhanede uyduklarını aktaran işçi “Dezenfektan var, maske var ama çalışırken sosyal mesafe yok. İşletmenin içinde nasıl uyalım sosyal mesafe kuralına” dedi.

“ELİNİ KİM CEBİNE ATIYORSA ÇÖZÜM BULSUN”

Hükümetin aldığı önlemleri de yetersiz bulduğunu dile getiren işçi “Sokağa çıkma yasağı var ama işçi bunun dışında, Başpınar işçileri bunun dışında. Sadece kendimize değil evimize de virüs taşıyoruz. Fabrikada bu duruma itiraz eden çok ama çalıştırıyorlar. Artık patron mu elini cebine atıyor devlet mi atıyor bir şekilde çözümü bulunsun” diye konuştu.

FABRİKA: İZNE GÖNDERİLEN İŞÇİ VE VAKA YOK

Söz konusu iddialar üzerine fabrikaya ulaştık. İlk olarak telefonumuza cevabı fabrikanın personel bölümünden Osman Çilidağ verdi. İddiaları yalanlayan Çilidağ, “Ateşi olan birine hemen Kovid-19 diyemezsiniz. Soğuk algınlığı olana, gribal hastalığı olana, enfeksiyon kapmış olana izni verip gönderiyoruz. Adam kalp hastası mesela çalışma git evde dinlen diyoruz” dedi. Bundan sonra telefonu Çilidağ’ın elinden alan Fabrikanın Personel Müdürü Ali Ayçin, “Biz kimseyi izne göndermedik arkadaşım. Bizim işletmelerimizde şu an böyle bir vaka yok. İş sağlığı, iş güvenliği kurulumuz var. İş yeri hekimimiz var. Bir şey olsa toplantılarımızda gündeme gelir. Buna dair yasal prosedür neyse yapılır. Hastanelere gönderilir” dedi.

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