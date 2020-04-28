28 Nisan 2020 18:11

Antep’te Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde çalışan işçilerin koronavirüs endişesi

Antep’te Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde aynı makinede çalışan üç işçinin 14 gün izne gönderildiği iddia edildi. Fabrika ise söz konusu iddiayı yalanladı.

İşçi servisine binen işçi.

Fotoğraf: Umut Yeğin/Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Deniz KAR
    Antep

    Antep’te Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde aynı makinede çalışan üç işçinin 14 gün izne gönderildiği iddia edildi. Evrensel’e ulaşan bir işçi fabrikada aynı yerlere temas ettikleri için tedirginlik yaşadıklarını anlattı. Fabrika ise söz konusu iddiayı yalanladı.

    Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Akınal Bella terlik fabrikasında çalışan işçi Uğur Kartal, koranavirüsten (Kovid-19) geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti ve aynı fabrikada dört işçinin daha testi pozitif çıkmıştı.  Ardından başka fabrikalardan da testi pozitif olanların haberlerinin gelmesi işçileri tedirgin etmeye başladı.

    “MAKİNEDEKİ DÖRDÜNCÜ KİŞİ RAPOR ALDI”

    Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde çalışan bir işçi Evrensel’e ulaşarak, dün sabah işe gittiğinde üç arkadaşının makinesinin başında olmadığını söyleyerek, “İşyerindeki diğer arkadaşlar virüs çıktığı için gelmediklerini söyledi” dedi. Fabrika yönetiminin işçilere, test sonucunun henüz gelmediğini söylemesine rağmen, bu üç işçiyle aynı durakta servise binen kişilerin bile yıllık izinden düşürülmek üzere izne yolladığını belirten işçi “Yani bu demek oluyor ki virüs kesin var” diye konuştu. İşe gelmeyen üç işçinin aynı makineye baktığını dile getiren işçi, “Bu makineye dört kişi bakıyor ama dördüncü arkadaşa izin falan vermediler. Gidip hastaneden rapor almak zorunda kaldı” dedi.

    “ÇALIŞIRKEN MESAFE YOK”

    Koronavirüse yakalandığını düşünen üç işçiyle aynı yerlere dokunduklarını, aynı yerde yemek yediklerini ifade eden işçi, “Henüz temizlik falan yapmadılar. Adamların değdiği makineyi bile temizlemediler” ifadelerini kullandı. Salgın Türkiye’ye sıçradıktan sonra Gülsan Holdingin bir kaç bölümünü kapattığını ancak çocuk bezi bölümünde çalışan işçilere vardiya amirlerinin “Bu dönemde çalışana aylık 1000 lira ekstra para vereceğiz” diyerek üretime devam edildiğini belirten işçi, işyerinde sosyal mesafe kuralına uymanın da mümkün olmadığını dile getirdi. Sosyal mesafe kuralına sadece yemekhanede uyduklarını aktaran işçi “Dezenfektan var, maske var ama çalışırken sosyal mesafe yok. İşletmenin içinde nasıl uyalım sosyal mesafe kuralına” dedi.

    “ELİNİ KİM CEBİNE ATIYORSA ÇÖZÜM BULSUN”

    Hükümetin aldığı önlemleri de yetersiz bulduğunu dile getiren işçi “Sokağa çıkma yasağı var ama işçi bunun dışında, Başpınar işçileri bunun dışında. Sadece kendimize değil evimize de virüs taşıyoruz. Fabrikada bu duruma itiraz eden çok ama çalıştırıyorlar. Artık patron mu elini cebine atıyor devlet mi atıyor bir şekilde çözümü bulunsun” diye konuştu.

    FABRİKA: İZNE GÖNDERİLEN İŞÇİ VE VAKA YOK

    Söz konusu iddialar üzerine fabrikaya ulaştık. İlk olarak telefonumuza cevabı fabrikanın personel bölümünden Osman Çilidağ verdi. İddiaları yalanlayan Çilidağ, “Ateşi olan birine hemen Kovid-19 diyemezsiniz. Soğuk algınlığı olana, gribal hastalığı olana, enfeksiyon kapmış olana izni verip gönderiyoruz. Adam kalp hastası mesela çalışma git evde dinlen diyoruz” dedi. Bundan sonra telefonu Çilidağ’ın elinden alan Fabrikanın Personel Müdürü Ali Ayçin, “Biz kimseyi izne göndermedik arkadaşım. Bizim işletmelerimizde şu an böyle bir vaka yok. İş sağlığı, iş güvenliği kurulumuz var. İş yeri hekimimiz var. Bir şey olsa toplantılarımızda gündeme gelir. Buna dair yasal prosedür neyse yapılır. Hastanelere gönderilir” dedi.

    Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Antep'te sendikalardan ortak çağrı: Bulunduğumuz her yerden 1 Mayıs'a ses verelim

    Antep'te sendikalardan ortak çağrı: Bulunduğumuz her yerden 1 Mayıs'a ses verelim

    Antep OSB’de çalışan işçiler arasında koronavirüs artıyor

    Antep OSB’de çalışan işçiler arasında koronavirüs artıyor

    Şölen işçileri ücretsiz izne çıkarıldı: Devletin 39 lira vermesiyle nasıl geçinelim?

    Şölen işçileri ücretsiz izne çıkarıldı: Devletin 39 lira vermesiyle nasıl geçinelim?

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren fabrikalar bir bir üretime başlıyor
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tartışılan Esad’ın değil, Suriye’nin geleceğidir!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti
    Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti

    Adana Seyhan'da Suriyeli bir genç, “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü. Tepkiler sonrası açığa alınan polis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!
    Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!

    Adana’da polis tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Suriyeli Ali El Hemdan'ın sokağa çıkma yasağı nedeniyle kaçtığı ve tekstil işçisi olduğu ortaya çıktı.

    Trabzon’da doktora oksijen tüpüyle saldıran hasta yakını serbest bırakıldı
    Trabzon’da doktora oksijen tüpüyle saldıran hasta yakını serbest bırakıldı

    Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde Doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.A. "konutu terk etmeme" şartıyla bırakıldı

    CHP’li Gaytancıoğlu: Cargill’e yüzde 70 vergi indirimi, AKP’nin Cargill sevdası
    CHP’li Gaytancıoğlu: Cargill’e yüzde 70 vergi indirimi, AKP’nin Cargill sevdası

    Bakanlığın gıda tekeli Cargill’e yüzde 70 vergi indirimini değerlendiren CHP Milletvekili Gaytancıoğlu "AKP’nin bu bitmek bilmez Cargill sevdasının altında ne olduğunu anlayabilmiş değiliz" dedi.

    Antep’te Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde çalışan işçilerin koronavirüs endişesi
    Antep’te Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde çalışan işçilerin koronavirüs endişesi

    Antep’te Gülsan Holdingin çocuk bezi bölümünde aynı makinede çalışan üç işçinin 14 gün izne gönderildiği iddia edildi. Fabrika ise söz konusu iddiayı yalanladı.

    Arabistan'da bir esaret sistemi: Kafala
    Arabistan'da bir esaret sistemi: Kafala

    Körfez Arap ülkelerine götürülen, sonra paravan Suudi şirketlere transfer edilen metro yapım işçileri, Ercüment Akdeniz'in "Korona günlerinde mülteciler" yayınına konuk oldu.

    'Salgına karşı alınan önlemleri hemen gevşetmek tehlikeli olur’
    'Salgına karşı alınan önlemleri hemen gevşetmek tehlikeli olur’

    Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala salgının dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de düşme eğilimine girdiğini belirterek “Önlemleri hemen gevşetmek tehlikeli olur” uyarısı yaptı.

    1 Mayıs’ın korona hali
    1 Mayıs’ın korona hali

    Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı.

    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447
    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447

    İTO pandemi süreci ile ilgili mektup sağlık emekçilerine gönderdi. Mektupta İzmir’de enfeksiyon tanısı alan toplam sağlık çalışanının sayısı 447 olduğu bunun 142’sinin hekim olduğu bildirildi.

    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir Bornova'da, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube, bu sabah mesai öncesi Bornova Belediyesinde görevli temizlik işçileriyle şantiyede 1 Mayıs'ı kutladı.

    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü

    İzmir Demir Çelik fabrikasında cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada can kaybı yaşanmazken, işçiler çalışma koşullarını Evrensel'e anlattı.

    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği
    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği

    Dünya küçücük bir evin avlusu gibi kapkara bir sessizlik oluverdi. Bunca acının, kirlenmenin ve çılgınca tüketmenin insanlığında. İktidarların dişleri arasında gevelediği dünya birden bire susuverdi…

    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi
    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi

    Denizli Devlet Hastanesi sağlık çalışanları koronavirüs salgını döneminde bakanlığın kendilerine verdiği adaletsiz ek ödeme uygulama tepki gösterdi.