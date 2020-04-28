Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren fabrikalar bir bir üretime başlıyor

Türkiye’de Kovid-19 salgını ile beraber faaliyetlerine ara veren sanayi şirketleri tekrar faaliyete geçmeye başladı. KAP’ta yer alan duyurulara göre, üretime tekrar başlayan ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını bildiren Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin sayısı 16’ya ulaştı.

Faaliyete tekrar başladığını duyuran şirketlerden 3’ü kademeli üretime geçerken, faaliyete geçeceği tarihi açıklayan 13 şirkete ait 16 fabrikanın büyük kısmında ise üretim başladı. Bazı fabrikalarda ise üretimin mayıs başında tekrar başlayacağı bildirildi.

FAALİYETE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

Federal Mogul İzmit Piston’un Aslanbey tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikasında üretime verilen aranın 5 Mayıs’ta sona ereceği bilgisi verildi. İzmir Demir Çelik’in de çubuk ve profil haddehaneleri ile çelik haddehanesi için üretime başlama kararı verildi.

Nisanda KAP’ta açıklanan bildirimlere göre, Yünsa’nın Çerkezköy fabrikası, Demisaş, Ford Otomotiv, Karsan, Bosch Fren, Goodyear’ın İzmit ve Adapazarı fabrikaları, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Sanifoam, Borusan Mannesmann’ın İstanbul Halkalı ve Gemlik fabrikaları, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil için de üretimin başlaması ile ilgili duyurular yapıldı.vBu fabrikaların çoğunda üretim başlarken, 6’sının üretime 4 Mayıs’ta, birinin de 5 Mayıs’ta başlaması bekleniyor.

Şirketlerin tekrar faaliyete geçmesi ile BIST 100 endeksi de tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı. Kovid-19 salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ile mart ayında yüzde 15 değer kaybederek 90 bin puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, son haftalardaki yükseliş rallisi ile kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. Endeksin, dünkü kapanış itibarıyla mart sonuna göre değer kazancı yüzde 13 oldu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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