28 Nisan 2020 17:36

İskandinavya Hava Yolları, 5 bin çalışanının işine son veriyor

Daha önceki işçi kıyımı girişimi direnişle karşılanan İskandinavya Hava Yolları, salgını fırsat bilerek 5 bin kişiyi işten atacak. Hükümet şirkete 1,5 milyar kron kredi garantisi vermişti.

SAS uçağı

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İskandinavya Hava Yolları (SAS), 5 bin kişiyi işten atıyor. Yazılı bir açıklama yapan SAS Genel Müdürü Rickard Gustafson, “Kovid-19 SAS’ı daha önce olanlarla kıyaslanamayacak bir gerçeklikle karşı karşıya bıraktı ve sadece önümüzdeki aylarda değil önümüzdeki yıllarda bile bunun sonuçları olacak” dedi.

    5 bin çalışanını işten atacağını açıklayan Gustafson, mümkün olduğunca daha az personelin olumsuz etkilenmesi için sendika yöneticileriyle çözüm bulmak için görüşme yapacaklarını öne sürdü.

    ÜÇ ÜLKEDE BİRDEN

    Açıklamanın devamında İsveç’te 1900, Danimarka’da 1700 ve Norveç’te 1300 tam gün çalışan emekçinin işine son verileceği bilgisine yer verildi. İşten atılacakların sayısının SAS’ta görev yapan personelin yüzde 40’ına tekabül ettiği belirtildi.

    Daha önceleri kâr oraını yükseltmek için çalışanlarını işten atmak için girişimde bulunan ama direnişle karşılaşan SAS, Kovid-19 pandemisini amaçlarını gerçekleştirmek için fırsata dönüştürdü.

    SENDİKAYLA GÖRÜŞME YAPILACAK

    İsveç Pilotlar Derneği SAS Seksiyonu Başkanı Wilhelm Tersmeden, SAS’ın işten atma kararı almasının gece geç saatlerinde kendilerine ulaştığını belirtti. Kararın kendilerini şoke etmediğini ancak son derece üzücü olduğunu söyledi.

    Önümüzdeki pazartesi günü sendika ile SAS yöneticileri arasında işten atılacak pilotlar için görüşme yapılacak.

    Kabin çalışanlarını örgütleyen SCCA sendikasının Başkanı Viktoria Svensson da, “İşten atılmalar bekleniyordu ve oldukça üzücü. Bunun olması can sıkıcı ve şimdi mümkün olduğu kadar iş olanağını kurtarmaya çalışmalıyız” dedi.

    HÜKÜMETTEN 1,5 MİLYAR ALDI

    Koronavirüsün yaygınlaşmasından sonra SAS, mart ayında yolcu sayısının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60 oranında azalması üzerine 10 bin çalışanını zorunlu izne ayırmıştı. İsveç Hükümeti şirkete 1,5 milyar kron devlet kredisi için garanti vermiş, Danimarka ve Norveç hükümetleri de aynı doğrultuda açıklamalar yapmıştı.

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