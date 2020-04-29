28 Nisan 2020 16:48

Zafer Günü dolayısıyla birçok bölgenin adı Stalin olacak

Nazi ordusunun Kızıl Ordu tarafından bozguna uğratıldığı 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla bazı kentlere “Stalin” adı verilecek.

Lenin ve Stalin (sağda) bir arada.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

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    İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olduğu gün olarak bilinen 9 Mayıs 1945 tarihi, Rusya’da ‘zafer günü’ olarak kutlanacak. 75. yıldönümü kutlamaları sebebiyle, 1,5 ay boyunca Rusya ordusunun denetimi altında bulunan bazı şehirlere tekrar Stalin’in adının verileceği duyuruldu.

    Güney Osetya lideri Anatoliy Bibilov, Tshinvali şehrinin, zafer günü kutlamalarının devam edeceği 9 Mayıs ile 22 Haziran tarihleri arasında, Stalin döneminde aldığı isim olan ‘Stalinir’ adıyla anılacağını bildirdi.

    DONETSK VE LUGANSK'IN İSİMLERİ DE DEĞİŞECEK

    Donetsk ve Lugansk şehirlerindeki yönetimler de benzer kararlar aldı. Donetsk’teki yönetim, şehrin zafer kutlamaları boyunca Stalin dönemindeki ismi olan ‘Stalino’ olarak adlandırılmasına karar verdi. Lugansk şehrinin yönetimi de şehrin kutlamalar boyunca, Sovyet dönemindeki adı olan ve ünlü Sovyet komutanı ve lideri Voroşilov’un anısına verilen ‘Voroşilovgrad’ olarak adlandırılması talimatını verdi. (DIŞ HABERLER)

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