Adem DOLUBAŞ

Karatekin Üniversitesi

Yani bizim çok iyi bir geçim kaynağımız yok hatta şöyle ki bir aylık kiramız ve doğalgaz faturamız hala duruyor. Geçim konularıyla hiçbir zaman ben ilgilenmedim çünkü ailem bana hiçbir zaman bu konuları yansıtmadı. Ben de galiba hiç ilgilenmek istemedim ama bu dönem çok başka. Herkes evde olan her şeyden etkilenmek zorunda çünkü durum bunu gerektiriyor. Eğer ekmeğimiz yoksa hepimiz aç kalıyoruz ama asıl kilit nokta şu ki ekmeğimizin yarına yetmesi için biraz daha az yemek zorunda kalıyoruz. İhtiyaçlarımızın çoğunu son dönemlerde karşılayamaz olduk ve birçok yere kendi adıma ve diğer aile bireyleri adına başvuruda bulundum. Ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı olsun, bayram harçlığı olan 400 lira olsun, öğrenci parası olsun. Hiçbirinden asla dönüş olmadı ve olmayacağına da eminim.

BİR YANDA ÜST ÜSTE YIĞILAN BORÇLAR BİR YANDA DERSLER

Bu dönemin bize öğrettiği şeyleri yazıyor bazı yerler, aile bağları, sarılmak vs. ama asıl önemli olan bunlar değil bana göre asıl önemli olan bizim nasıl geçineceğimiz. Biz nasıl geçineceğiz? Üst üste yığılan kira, borçlar, eve giremeyen birçok gıda, alamadığımız birçok kitap. Ne yapacağız biz? Okula döndüğümüzde eskisi gibi devam edebilecek miyiz mesela? Edemeyeceğiz. En azından ben edemeyeceğim. Arada çok büyük bir kayıp var çünkü. Okulun kütüphanesinde çalışmanın verdiği motivasyon bile başkaymış. Bilgisayardan canlı dinlemenin rahatlığı çok başka. İnsanların ne olursa olsun bir şeyleri başarabilmeleri için konfor alanlarını terk etmeleri gerektiğini savunuyorum ben ve evde kaldığımız zamanlarda konfor alanımızı terk etmeyeceğimizin daha doğrusu terk edemeyeceğimizin bilincindeyim. Ne kadar çok çalışırsak çalışalım, okul ortamı, kampüs, sınıflar hepsinin çok farklı önemleri var. Yine de ne olursa olsun umudumuzu kesmemeli, çalışmayı bırakmamalıyız. Bu dönemin yeni kahramanları bizim olabilmemiz için birçok insanın hayatını bizim kurtarabilmemiz için çalışmalıyız, hem de çok çalışmalıyız.