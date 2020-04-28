28 Nisan 2020 17:15

CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Esnafın ihtiyacı borç değil gelir desteği

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, koronavirüs döneminde esnafın durumunu ortaya çıkaran bir rapor hazırladı.

İstanbul'da koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler sonrası Eminönü'nde çoğu esnaf dükkan açamıyor.

Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle Türkiye genelinde 250 bin, Eskişehir’de ise 20 bine yakın küçük esnaf ve işletme geçici olarak kapatıldı. Uygulamanın ne zaman sona ereceği ve bu işyerlerinin ne zaman açılacağı belli olmazken CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanları kapatılan esnafların bağlı oldukları oda temsilcileri ile görüşerek, salgın döneminde esnafın durumunu ortaya çıkaran bir rapor hazırladı.

    Hükümetin açıkladığı ekonomik destek paketlerinin küçük esnafı kapsamadığını belirten Çakırözer, salgın sürecinde esnafın borçlarının 1 yıl süreyle ertelenmesini ve esnafa her ay asgari ücret tutarında destek olunması gerektiğini belirtti. Raporda şu noktalara dikkat çekildi:

    36 GÜNDÜR GELİR YOK, KİRALAR, FATURALAR ÖDENEMEDİ

    Esnafın hiçbir geliri yok. Dükkanların kısa süreli kapalı olması salgının önlenmesi adına doğru bir karardı. Ama zorunluluk nedeniyle iş yerleri kapanan esnaf ile, onların yanında çalıştırdığı ustası, çırağı, kalfası, askıcısı hayatlarını idame ettiremeyecek noktaya geldi. Esnaf kirasını ödeyemiyor, elektrik, su, doğal gaz faturasını ödeyemiyor.

    Bankalar esnafa kredi vermiyor: Esnaf ekonomik olarak içinden çıkamayacak bir duruma girmek üzere. İktidar esnafa bazı desteklerin sağlandığını söylese de gerçekte bu böyle değil.

    Sokağa çıkma yasağı pazarcı esnafını vurdu: İlk kez 10 Nisan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ardından ilan edilen 4 günlük yasak ise sayısı 1 500’ü bulan pazarcı esnafını etkiledi. Plansızca ilan edilen yasak sonrası pazarcı esnafının malları elinde kaldı, depolarda, kamyonlarda çürümeye terk edildi.

    Berberler kontrollü hizmet vermek istiyor: Yasak nedeniyle berber ve kuaförler darboğaza girerken, kaçak saç kesimleri de büyük bir sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Kuaförler Ramazan Bayramı öncesinde sınırlı gün saatlerle ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat ederek iş yerlerini açmak istiyor.

    Yardım kolileriyle geçiniyorlar: Dükkanları uzun süredir kapalı olan esnaf evini geçindirmekte zorlanıyor. Oda Başkanları belediyeler, dernekler tarafından gönderilen yardım kolilerini zor durumda olan üyelerine ulaştırıyor.

    Esnaf maddi destek paketi bekliyor: İktidarın açıkladığı paketlerden esnaf beklediğini bulabilmiş değil. Küçük esnafa yönelik kredi ya da borç paketleri değil doğrudan gelir desteği paketlerine ihtiyaç var. Gelir desteği esnafın salgın süreci sona erdikten sonra yeniden işyerini açabilmesi, ayakta kalabilmesi için de önemli.

    TÜM ÖDEMELER 1 YIL SÜREYLE ERTELENMELİ

    Çakırözer, hazırladığı raporunda esnafın taleplerini şu şekilde sıraladı:

    • Esnafın kira, kredi, doğal gaz, elektrik gibi her türlü ödemesi en az 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.
    • Küçük esnaf için, esnaf temsilcileri ile bir araya gelinmeli ve salgın sonrası ortaya çıkacak krizi önleme paketi açıklanmalı.
    • Salgın döneminde dükkanı kapatılan esnaf, dükkanını açmadığı günler için kira, elektrik, doğal gaz, su faturalarını ödememeli.
    • Esnafın dükkanının kapalı olduğu dönemde her ay, hem destek, hem de yanlarında çalıştırdıkları kişilere ödeme yapabilmeleri adına asgari ücret tutarında destek sağlanmalı.
    • Plansızca ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında ürünleri zarar gören pazarcı esnafının mağduriyetleri giderilmeli.
    • Kredi kullanımlarının önü açılmalı, oda kayıt belgesi bulunan esnafların siciline bakılmadan kredi kullanımları sağlanmalı.
    • Yolcu kapasitesi düşürülen minibüs ve servisçiler için mazot desteği verilmeli. (EKONOMİ SERVİSİ)

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