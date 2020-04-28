SES Dersim Şubesi: Ayrımsız olarak tüm emekçilere çift maaş ödemesi yapılmalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi yazılı açıklama yaparak Sağlık Bakanlığının ‘üç ay süresince sağlık emekçilerine döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılacağı’ açıklamasına değinilerek sağlık kurumlarında ayrımsız olarak tüm emekçilere çift maaş ödemesi yapılması istendi. SES, halka ‘evde kalma’ çağrısını yinelerken maske sorununun henüz çözülemediğinin de altını çizdi.

MASKE SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

SES Dersim şubesi COVİD-19 salgınına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İçerisinde bulunduğumuz günlerin yeni bulaşma riskinin oluşmaması için kritik günler olduğunun hatırlatıldığı açıklamada “Ne yazık ki halkımızın hala sokaklarda ve sosyal mesafeyi korumadan maskesiz toplu dolaştıklarını görmekteyiz. Biz sağlık ve emek örgütleri olarak bu süreçte halkımızdan isteğimiz temel ihtiyaçlar ve mecburi haller dışında dışarıya çıkmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleridir. Yıllarca acılarla, zulümlerle ve ölümlerle yoğrulmuş coğrafyamızda daha fazla gözyaşı görmek istemiyoruz. Halkımıza 'Evde kal' çağrısı yapıyoruz. Çünkü bu salgına karşı; kendimizi, sevdiklerimizi ve halkımızı korumanın başka bir yolu yok. Sokağa daha güçlü ve hep birlikte çıkabilmek için bugün evde kalmalıyız” denildi.

Açıklamada, esnafın maske sıkıntısı yüzünden maskesiz gelenleri içeri almak zorunda kalıyoruz söyleminde bulunduğuna da değinilerek, “Bu konu da maske sorununun halen çözümlenemediği gerçeğini ortaya koymaktadır” denildi.

"EŞİT ŞARTLARDA VERİLMİŞ HAK İSTİYORUZ"

Açıklamada Sağlık Bakanlığının 23 Mart tarihinde üç ay süresince sağlık emekçilerine döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılacağı duyurusu da hatırlatıldı. Döner sermaye sistemi baz alınarak yapılan bu uygulamada diğer tüm sağlık emekçileriyle aynı risklere maruz kalan taşeron çalışanların, 4D kadrosunda çalışanların ve aile hekimliği birimlerinde çalışanların yararlanamadığına vurgu yapıldı.

Bakanlığın gündelik ve hesapsız adımlarının sonuçlarını, salgın süresince hayatlarını ortaya koyarak mücadele etmekte olan sağlık emekçilerinin her gün acı bir şekilde yaşıyor olduklarının belirtildiği açıklamada “Tavandan performans ödemesi vaadiyle yaratılan beklentinin sonuçları ortaya çıkmış durumdadır. Sağlık hizmeti ekip işi olmasına, ekibin tüm parçaları benzer riskler altında çalışmasına hatta kimi sağlık meslek gruplarında hastalığa yakalanan sayısı daha fazla olmasına rağmen Bakanlığın yanlış adımı sonucu ekibin üyeleri arasında 16 kata varan farklı ödemeler olduğu gibi aile hekimliği alanında ise hiçbir ek ödeme artışı olmamıştır. Bu durum canlarını ortaya koyarak mesleklerini icra eden sağlık emekçileri arasında huzursuzluğa, ekibin parçaları arasında hoşnutsuzluğa ve meslek gruplarının birbirine karşı olumsuz duygular geliştirmesine neden olmaktadır. Bu hatadan derhal vazgeçilmeli, salgın süresince tüm sağlık kurumlarında ayrımsız olarak tüm emekçilere çift maaş ödemesi yapılmalıdır. Eşit şartlarda verilmiş hak istiyoruz” denildi. (Dersim/EVRENSEL)

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