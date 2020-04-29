Uzaktan eğitim var erişecek imkân yok

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden bir öğrenci

Günümüzde dünya büyük bir salgın haline dönüşen korona virüsü ile mücadele ediyor. Ülkemiz dahil. Ülkemizde bu virüse karşı birçok önlem alındı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere tamamen uygulanan yasak, restoranların kapatılması, okullara ara verilmesi gibi.

Bu önlemlerin insanlar tarafından nasıl uygulandığı tartışılır. Son sokağa çıkma yasağında da gördük ki insanlar erzakım biter düşüncesiyle sokaklara akın etti. Ki bence bu düşünce çok normal; çünkü zaten ülkenin büyük bir kısmı geçim sıkıntısı çekerken öncesinde yiyecekleri depolayacak kadar çok alamamış olmaları çok normal.

Mesele sadece erzak alamamakla da bitmiyor. Uzaktan eğitimle birlikte derslerimize kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Fakat her öğrencinin bu canlı derslere girmek için gerekli interneti olmayabiliyor. Bu öğrencilerden biri de benim. Evimizde internetimiz yok ve babam aldığı asgari ücretle evi geçindirmekte zorluk çekerken bir de benim için internete para vermesi pek de mümkün gözükmüyor. Ki zaten kendi bütçemle mobil üzerinden internet yaptığımda ise çoğu zaman canlı dersler başlamadan internet paketim bitiyor. Bu interneti bence devletin bize sağlaması gerekiyor. Eğer bizler bu ülkenin geleceğiysek eğer bize ihtiyacımız olan materyallerin temin edilmesi gerekir.

“ALINAN ÖNLEMLERİN HÜKMÜ KALMIYOR”

Bir diğer yandan sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin yanı sıra evde kalmamıza dair birçok şey söyleniyor. Bu durumda bile işe gitmek zorunda olan birçok kişi var. Bunlardan biri de babam. Peki o zaman bu önlemler neden işçiler için alınmıyor? Biz evde kal çağrısına uyarak geri kalan aile üyelerimle birlikte evde kalırken babamın işe gidip gelmesi o kadar saçma ki! Sonuçta babam çalışırken virüs bulaşsa bize de bulaşacak. O zaman da alınan önlemlerin bir hükmü kalmıyor.

Bence yapılması gereken işçilere zorunlu olarak izin verilip maaşlarının devlet tarafından karşılanması ve yine dediğim gibi öğrenciler için de online eğitim için gerekli materyallerin karşılanması gerekiyor. Yani alınan önlemlerin herkes için gerekli olması gerekiyor ki bu salgını kolayca atlatalım, sonuçta bence kimsenin canı kimseden önemli değil. Bu durumda herkes eşit olmalı.