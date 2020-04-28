28 Nisan 2020 15:45

ASM'de çalışan işçiler ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde kapsam dışı bırakıldı

Sağlık çalışanı kartı kapsamında ücretsiz ulaşım ve otopark hizmeti verilmesiyle ilgili başlatılan uygulamada, ASM işçileri kapsam dışı bırakıldı.

üzgün bir doktor

Fotoğraf:rawpixel.com

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Sağlık çalışanı kartı kapsamında ücretsiz ulaşım ve otopark hizmeti verilmesiyle ilgili başlatılan uygulamada Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) çalışan işçiler kapsam dışı bırakıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şubesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazdıkları dilekçeyle duruma tepki gösterdi.

    SES açıklamasında, kamusal sağlık hizmetinin niteliği, çalışma barışı, iş verimliliği de dikkate alınarak en riskli gruplardan olan ASM'de çalışan bütün sağlık emekçilerinin Bakanlığın uygulamalarında da yer aldığı gibi (gruplandırma değerlendirme formu, el kitapçıkları/rehberler, protokoller vs) bu uygulamadan ayrımsız faydalandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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