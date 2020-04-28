HDP'li Toğrul, Çalışma Bakanı Selçuk'a Kovid-19 tespit edilen işçi sayısını sordu

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Türkiye ve Antep'te işçilerin koronavirüs (Kovid-19) salgınından nasıl etkilendiğini sordu.

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde, Kovid-19 salgınının en fazla işçileri ve emekçileri etkilediğini belirterek, "Gaziantep'te de yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda olan bir işçi salgından kaynaklı yaşamını yitirmiştir. Türkiye ve Gaziantep'te işçiler salgından nasıl etkilendi?" sorusunu sordu.

Herkese "Evde kal" çağırısı yapan iktidarın söz konusu sermaye olunca ülkedeki milyonlarca işçiye, "Fabrikada ol, şantiyede ol, markette ol, tersanede ol" diyerek işçilerin yaşamını patronların insafına bıraktığını ifade eden Toğrul, "Fabrikalarda, inşaatlarda, atölyelerde, kısacası toplu bir şekilde çalışılan tüm işletmelerde, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan çalıştırılmak zorunda kalan işçiler adeta ölüme terk edilmiş bir haldeler. Gaziantep sanayisi buna en iyi örneği teşkil etmektedir. Binlerce işçinin çalıştığı Gaziantep sanayisinde, fabrika ve işyerlerinde erkek ve kadın işçiler en asgari sağlık ve temizlik koşulları olmadan, olası bir virüs salgını durumundan korunacak hiçbir önlem alınmadan çalıştırılmaktadır" dedi.

"İŞÇİLERİN COVID-19’A YAKALANDIĞINI DUYURAN SENDİKACI GÖZALTINA ALINDI"

DİSK’in hazırladığı rapora göre, Kovid-19 salgınından DİSK üyesi 60 binden fazla işçi doğrudan etkilendiğini ve en az 535 işçinin Kovid-19’a yakalandığını hatırlatan Toğrul, "Antep Akınbella Terlik fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Uğur Kartal isimli işçi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı fabrikada 4 işçinin daha testinin pozitif çıktığı söyleniyor. DİSK/Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, daha önce sosyal medyadan fabrikalarda işçilerin Covid-19’a yakalandığını duyurduğu için bir gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. 'Çarklar dönsün' diye sokağa çıkma yasağı bile takılmıyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen Gaziantep’te birçok işletmenin üretime devam ettiğini biliyor, duyuyoruz." dedi.

TOĞRUL’UN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Fotoğraf: HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul/Evrensel

"11 Mart’tan günümüze kaç işçiye Covid-19 testi yapılmıştır? Bu testlerden kaçı Gaziantep’te yapılmıştır?

Türkiye’de Covid-19 salgınına yakalanan işçi sayısı kaçtır? Gaziantep’te Covid-19 salgınına yakalanan kişi sayısı kaçtır?

11 Mart’tan günümüze kaç işçi Covid-19 salgınından kaynaklı yaşamını yitirmiştir? Gaziantep’te yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır?

Gaziantep’teki fabrika ve iş yerlerinde virüsün önlenmesi konusunda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı Bakanlığınız tarafından düzenli olarak denetlenmekte midir? Gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edilen fabrika ve işyerleriyle ilgili uygulamış olduğunuz yaptırımlar nelerdir?

Salgından korunmak amacıyla çalışanlara yönelik sağlık kontrolleri ne sıklıkta yapılmaktadır?

İşçilerin toplu kullanım alanları; yemekhaneler, tuvaletler, soyunma odaları ve işçilerin çalışırken temas etmek zorunda kaldığı yüzeyler ne kadar sıklıkla dezenfekte edilmektedir?

Acil ihtiyaçlar için üretim yapılan sağlık, gıda, temizlik vb. iş kolları dışındaki tüm işçilere yaşamlarını sürdürebilmeleri için kesintisiz ücretli izini ne zaman vermeyi düşünüyorsunuz?

Salgın yayılmadan ve çalışanların hayatı daha fazla tehlikeye atılmadan, bir an önce Bakanlığınız nezdinde zorunlu üretim dışındaki tüm üretimlerin durdurulması yönünde bir adım atacak mısınız?"

(HABER MERKEZİ)

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