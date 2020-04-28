28 Nisan 2020 00:01

İnfaz yasası kadına ve çocuğa yönelik cinsel saldırıları “AK”lıyor

Evde kalınan dönemde bile tepkilerin susmuyor oluşu bu mücadele ve kazanımların devamlılığının göstergesidir.

adalet tanrıçası themis büstü ve önünde tokmak ve terazi

Fotoğraf:pngtree 

  • ANASAYFA
  • 359
    • Paylaş

    Suna Şahin

    Hacettepe Üniversitesi

    Mecliste kabul edilen infaz yasasının kapsadığı ve kapsam dışı bıraktığı suçlara bakıldığında ayrımcı ve adaletsiz bir yasa olduğu aşikar. Koronavirüsün yaygınlaşması gerekçe gösterilerek cezaevlerinde sözde sağlık önlemi altında yapılan bu düzenlemede cinayet, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, hırsızlık, uyuşturucu tacirliği gibi suçlardan hüküm giyen mahkumlar denetimli serbest bırakılırken aynı riske sahip olan siyasi mahkumların yasa kapsamı dışında bırakılması, bu yasanın aslında sağlık önlemi temelinde yapılmadığını göstermekte. Sağlık önlemi ancak durumu meşrulaştırmak için bulunmuş bir kılıf, bir bahane. Bu yasanın siyasi partilerin, çeşitli hukuk kurumlarının ve kamuoyunun itirazlarına rağmen yasalaştırılması da evde olunan döneme denk getirme güvencesinden gelmektedir. Dolayısıyla salgın dönemini fırsat haline getirip siyasi mahkumları cezaevinde tutarak üzerlerinde kurulmak istenen baskının önceliği, yasa ile affa uğrayacak katillerin, tecavüzcülerin tehdidinden daha ön plandadır.

    EN ACI ÖRNEK CEYLAN

    Günümüzde kadına şiddete, kadına ve çocuğa tecavüze henüz adil yargılama ve cezalandırma bile yapılmıyorken; bu yasayla suçluların serbest bırakılması, şiddetin, tacizin ve tecavüzün önüne geçmenin aksine önünü açmaktadır. Geçtiğimiz günlerde babası tarafından öldürülen 9 yaşındaki Ceylan Aslan bunun en yakın örneğidir. Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan Müslüm Aslan bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra eve dönmesinin ardından kızı Ceylan Aslan’ı döverek öldürmüştü. Olayın yarattığı etkiyi yatıştırmak ve infaz yasasına büyüyen tepkileri kırmak adına babanın bu yasayla tahliye edilmediğine dair açıklamalar yapılsa da iki durumun temeli aynıdır. “O babanın” afla çıkmamış olması ne bu durumu masum ve kabul edilebilir kılar ne de buna benzer olayların cereyan etmediğininetmeyeceğinin garantisini verebilir. Çünkü bu düzenlemede kadın ve çocukları koruyacak herhangi bir önlem yoktur. Bu yasayla kendilerini öldürmeye teşebbüs etmiş, cinsel saldırılarına maruz kaldıkları insanlarla aynı evde yaşamak zorunda bırakılmaktadırlar ve benzer tehditlerin de kendilerini bekliyor olması muhtemel sonuçtur.

    Yasa içeriği bakımından da sonuçları bakımından da gerek mahkeme salonlarında gerek alanlarda ısrarlarımız sonucu elde ettiğimiz kazanımların salgını fırsat bilerek yok edilmeye çalışılması, olası mücadelelerin ve kazanımların önünü kapatma çabasındandır. Fakat evde kalınan dönemde bile tepkilerin susmuyor oluşu bu mücadele ve kazanımların devamlılığının göstergesidir.

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Adalet Bakanı Gül: 4 ayrı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tartışılan Esad’ın değil, Suriye’nin geleceğidir!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İzmir’de sendikacılar: Her alanda 1 Mayıs’ı kutlayıp taleplerini dile getireceğiz
    İzmir’de sendikacılar: Her alanda 1 Mayıs’ı kutlayıp taleplerini dile getireceğiz

    İzmir'de iş yerlerinde, fabrikalarda ve bulundukları her alanda kutlama yapacaklarını açıklayan sendikalar 1 Mayıs hazırlıklarını Evrensel'e anlattı.

    Adalet Bakanı Gül: 4 ayrı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu
    Adalet Bakanı Gül: 4 ayrı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu

    Tutuklu ve hükümlülere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Abdulhamit Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Liman işçileri, Haydarpaşa Limanında 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi
    Liman işçileri, Haydarpaşa Limanında 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi

    Liman-İş Şubesi Haydarpaşa Limanında yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Burada gerçekleştirilen konuşmalarda ücretli izin ve yaygın test talebi öne çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    İstanbul Eczacı Odası: SSK'liler eczanelerden ücretsiz maske alamayacak
    İstanbul Eczacı Odası: SSK'liler eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

    İstanbul Eczacı Odası maske dağıtımında yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre kamuda çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'li olarak çalışan yurttaşlar, maskelerini işyerlerinden temin edecek.

    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir Bornova'da, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube, bu sabah mesai öncesi Bornova Belediyesinde görevli temizlik işçileriyle şantiyede 1 Mayıs'ı kutladı.

    GÜNCELLENDİ
    Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!
    Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!

    Adana’da polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli Ali El Hemdan'ın 19 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağından dolayı kaçtığı ve vurulduğu gün çalışmak için sokağa çıktığı öğrenildi.

    Ticaret Bakanlığı: AKP’li belediyelerin yurt dışından satın aldıkları ticari sır
    Ticaret Bakanlığı: AKP’li belediyelerin yurt dışından satın aldıkları ticari sır

    Ticaret Bakanlığı, CHP'li Alpay Antmen’in AKP'li belediyelerin ithal ettiği ürün ve hizmetlere harcanan parayla ilgili soru önergesine “Ticari sır” yanıtı verdi.

    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir Bornova'da, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube, bu sabah mesai öncesi Bornova Belediyesinde görevli temizlik işçileriyle şantiyede 1 Mayıs'ı kutladı.

    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü

    İzmir Demir Çelik fabrikasında cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada can kaybı yaşanmazken, işçiler çalışma koşullarını Evrensel'e anlattı.

    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği
    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği

    Dünya küçücük bir evin avlusu gibi kapkara bir sessizlik oluverdi. Bunca acının, kirlenmenin ve çılgınca tüketmenin insanlığında. İktidarların dişleri arasında gevelediği dünya birden bire susuverdi…

    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi
    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi

    Denizli Devlet Hastanesi sağlık çalışanları koronavirüs salgını döneminde bakanlığın kendilerine verdiği adaletsiz ek ödeme uygulama tepki gösterdi.

    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor
    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor

    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi ve Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, salgın nedeniyle Türk-İş’in aldığı karar gereği bu yıl 1 Mayıs’ın sembolik bir kutlama ve anma şeklinde yapılmasının düşünüldü