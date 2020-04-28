Adalet Bakanı Gül: 4 ayrı cezaevinde 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu ve hükümlülere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi" dedi.

Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttıklarını ifade eden Bakan Gül, 15 Haziran'a kadar uzatılan adliye ertelemesinin ihtiyaç halinde erkene çekilebileceğini söyledi. Bakan Gül, açıklamasında şunları söyledi:

"Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttık. Sayın Cumhurbaşkanımız adliye ve icralardaki ertelemelerin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Koronavirüs salgınının gidişatına göre bu süre öne çekilebilir. Bizim için bu dönemin kahramanları infaz koruma memurlarıdır. Ceza infaz kurumuna gelinen kişinin ilk muayenesi yapılmakta, hastalık belirtisi olmadığında 14 gün karantinaya alınmaktadır. Her türlü hijyen malzemeleri düzenli ve bedelsiz verilmektedir. Dört ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." (HABER MERKEZİ)

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