Pentagon, tanımlayamadıklarını öne sürdüğü uçan cisimlerin videosunu yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2004 ve 2015'te donanmaya ait uçaklardan çekilmiş ve UFO'lara ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Pentagon açıklamasında, daha önce çeşitli mecralarda yer alan görüntülerin donanmaya ait olduğu teyit edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan detaylı inceleme sonrasında, Bakanlık, bu görüntülerin resmi olarak paylaşılmasının herhangi bir hassas sistem ve kabiliyeti ifşa etmediği ve dışarıdan askeri hava sahasına tanımlanmayan bir müdahalenin olup olmadığına ilişkin soruşturmayı etkilemediğine karar verdi. Pentagon, bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyor. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan 'tanımlanamayan' olarak nitelendiriliyor."

Açıklamada, Kasım 2002'de çekilen görüntülerin 2007'de, Ocak 2015'teki görüntülerin ise 2017 yılında basına sızdırıldığı kaydedildi.

Görüntülerde yuvarlak bir cisim pilotlarca görülürken, uçakların radarında elektronik olarak görünmüyor ve cismin aşırı hızlı hareket etmesi de dikkat çekiyor.

ABD ordusunun bu cisimleri aramak için milyonlarca dolar kaynak ayırdığı da iddia edilmişti.

Videolardan ikisi 2017'de New York Times, diğeri ise Amerikan özel araştırma şirketi "To the Stars Academy of Arts and Science" tarafından yayımlanmıştı.

Guardian gazetesi, Pentagon'un bu kararının videoları meşrulaştırdığını ve bunların insanların dünya dışı varlıklarla etkileşimine ilişkin spekülasyonları artırabileceğini vurguladı.

Demokrat Partili eski Senato Başkanı Harry Reid, Twitter mesajında bu videoların bu alandaki "araştırma ve malzemelerin çok küçük bir bölümünü yansıttığını" yazdı. (HABER MERKEZİ)