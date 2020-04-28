İstanbul Eczacı Odası: SSK'liler eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımında yaşanan yoğunluk gerekçesiyle maske dağıtımında yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'li olarak çalışan yurttaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Yurttaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecekler. Konuyla ilgili olarak İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.”

Görsel, İstanbul Eczacı Odasının açıklaması

(HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

Eczaneden maske almak için ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?

Maskeler eczanede yatıyor, memleketçe kod bekliyoruz