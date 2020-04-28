İzmir Tabip Odası tarafından meslektaşlarına covid pandemi süreci ile ilgili gönderilen mektupta koronavirüs salgını süreci ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

27 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı web sitesinde yapılan açıklamalarda sadece PCR testi pozitif çıkan “vaka”ların esas alındığı belirtilen mektupta; “Sağlık Bakanlığı’nın sınırlı paylaşımlarında İzmir en çok vaka görülen ikinci il olarak karşımıza çıkmıştır. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu ilk günden itibaren sürecin şeffaf, bilimsel kurallara uygun ve etkin izlemi için gerek ilimiz sağlık yöneticileri gerekse yerel yönetimlerle ve konunun bileşenleri diğer kurum ve örgütlerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirmiştir. Ancak ısrarlı taleplerimize karşın İzmir Tabip Odası İl Pandemi Kurulu’nda temsil edilmemektedir. Hiçbir sağlık meslek örgütünün bulunmadığı ve bugüne kadar bir kez toplanan bu kurulun il genelindeki sorunlara bütünlüklü bir çözüm üretemeyeceğini düşünüyoruz” denildi.

“COVİD-19 TANISI ALAN TOPLAM SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 447’DİR”

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün pandemiyle ilgili hiçbir veriyi kamuoyu ile paylaşmadığına dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi; İzmir Tabip Odası olarak erişebildiğimiz sınırlı verilere göre salgının başından bu yana İzmir’de Covid-19 enfeksiyonu tanısı alan toplam sağlık çalışanı sayısı 447’dir. Bunun 142’si hekimdir. Üç meslektaşımız Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bazı meslektaşlarımız maalesef halen yoğun bakımdadır. Oda olarak elimizden geldiğince hasta meslektaşlarımıza veya yakınlarına ulaşarak bu sıkıntılı süreçte destek olmaya sorunlarına çözüm oluşturmaya çalışıyoruz.”

“SAĞLIKÇILAR YETERSİZ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN İLE ÇALIŞTIRILIYOR”

Hekimlerden yetersiz kişisel koruyucu ekipman (KKE) ile çalışma konusunda çok fazla duyum alındığı bildirilen mektupta; “KKE’lerin yeterli, düzenli ve sürekli biçimde sağlanması gerektiğini birçok kez sağlık yöneticilerine ifade ettik. Odamızın bu süreçte temin edebildiği koruyucu ekipmanlar gönüllü meslektaşlarımız tarafından gereksinimi olan meslektaşlarımıza iletildi ve iletilmeye devam ediyor. Bu konudaki çabalarımıza destek olan, katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.”

“ÇALIŞMA DÜZENİNDE SIKINTILAR YAŞANIYOR”

Pek çok hastanenin pandemi hastanesi olarak çalıştığı hatırlatılan mektupta şöyle denildi; “Bu nedenle yeni bir çalışma düzenine geçilmiştir. Ancak bu düzenlemelerin planlanması ve hayata geçirilişinde yaşanan sıkıntılar meslektaşlarımızca odamıza iletilmektedir. Sorunların çözümü için hastane yöneticileri ve hekimlerle görüşülmüş, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışanlarla işbirliği yapılması önerilmiş, eşit ve adaletli bir görev paylaşımı için çaba harcanmıştır.”

“HEKİMLERE HAFTADA BİR TEST TALEBİ KARŞILANMIYOR”

Sürecin en başından bu yana salgında en önde çalışan hekimlerin haftada bir testlerinin yapılması talep edildiği ifade edilen açıklamada; “özellikle hastalığı bulgu olmaksızın geçirenlerin saptanması için gereklidir. Sağlık çalışanları hastalığı hem hastalarına hem de diğer sağlık çalışanlarına ve ailelerine bulaştırma potansiyeli taşımaktadır. Bütün ısrarlı çağrılarımıza karşın bu talebimiz ne yazık ki karşılanmamıştır. Ancak yüksek temas şüphesi olan ya da hastalık bulguları olanlara test yapılmaktadır” denildi.

“BARINMA SORUNU İBB İLE ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILDI”

Evlerindeki bireylere hastalık bulaştırma kaygısı taşıyan hekim ve sağlık çalışanlarının kalabileceği yerler ayarlanması için İzmir Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ile işbirliği yapıldığı belirtilen mektupta; “Kent merkezinde üç otelin bu amaçla sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Covid-19 tanısıyla izolasyonda olan, hastane dışında kalacak yer sorunu bulunan sağlık çalışanları için İBB ve İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilmiştir. İBB Kaynaklar’da bu durumdaki hekimler ve sağlık çalışanlarının kalabileceği bir yer hazırlamıştır” bilgilerine yer verildi.

“SAĞLIKÇILARDA COVID-19 POZİTİF OLDUĞUNDA İŞ KAZASI YA DA MESLEK HASTALIĞI OLARAK YORUMLANMIYOR”

Hekim ve sağlık çalışanlarının, Covid-19 pozitif olduklarında çalıştıkları kurumlar tarafından ne olursa olsun iş kazası ve meslek hastalığı olarak yorumlanmadığı ve bu konuda resmi bildirimlerinin yapıldığına dair bir bilgi verilmediğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hatta Covid-19 nedeniyle vefat eden hekimler ve sağlık çalışanlarının bile bildirimlerinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve başhekimliklere yazı gönderilmesine karşın hala bildirim yapılmamaktadır. Sağlık çalışanlarında Covid-19’un iş kazası/ meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz devam edecektir. Konunu ısrarlı takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”

“EK ÖDEMELERDE ADALETSİZLİKLER YAŞANIYOR”

Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin ek ödemelerle ilgili sorunlar yaşadığı vurgulanan mektupta; “Pandemi şartlarında sağlık hizmeti sunabilmek için büyük bir özveriyle çalışan hekimler arasında ek ödemede yaratılan adaletsizlikler, sağlık ekibinin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Odamız bu konuda iletilen yakınmalara, yaşanan adaletsizliklere müdahil olmaktadır” denildi.

“ÖZEL HASTANELERDE HEKİMLER ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARILIYOR”

İktidarın pandemi sürecinde sağlık çalışanı ihtiyacı olacağı nedeniyle izinleri yasakladığı, istifa, emeklilik ve görev değişikliklerini askıya alındığını fakat yasa Meclisten geçtikten sonra özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücretsiz izne çıkarılmaya başlandığı bildirilen mektupta; “Odamız derhal harekete geçerek pandemi süresince sağlık hizmetlerinin aksamaması, artan sağlık çalışanı gereksiniminin karşılanması ve sağlık çalışanlarının geçimlerini sağlayacak bir işte çalışabilmelerinin sağlanması için hazırladığı çözüm önerilerini basın ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz” denildi.İzmir Tabip Odası olarak bu salgında en önde mücadele eden hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını yetkililere iletmek, çözüm bulmak için çaba gösterildiği ifade edilen mektupta şöyle denildi; “Meslektaşlarımız arasında ve tüm toplumda dayanışmanın hepimize iyi geleceği düşüncesiyle salgının en kısa sürede ve en az kayıpla sona ermesini diliyoruz” (HABER MERKEZİ)

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