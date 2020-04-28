Kadir Şeker hakim karşısına çıktı, tutukluluğunun devamına karar verildi

Konya'da parkta bir kadını darbeden erkeği engellemek isterken öldüren, hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Şeker, hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şeker, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şeker, daha önce verdiği ifadelerini tekrarladı ve "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Savunmamı ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir Şeker'in avukatlarından Seyhan Candan da suç vasfının değişeceğine inandıklarını vurguladı, sanıkla maktulün hiçbir tanışıklılığının olmamasının suçta herhangi bir kasıt olmadığının göstergesi olduğunu belirtti. Candan, müvekkilinin eğitim hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, salgından korunabilmesi için bu aşamada tahliye edilmesini talep etti.

Kadir Şeker'in avukatı Hasan Hüseyin Uyar da müvekkilinin suçunun meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadir Şeker'in avukatlarından ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ ise Şeker'in kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını belirterek adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Mustafa Aladağ, medyada yer alan haberler üzerine Şeker'e, "Sağlık durumun nasıl?" diye sordu. Şeker ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Haziran'a erteledi. Kadir Şeker'in tutukluluk durumu 27 Mayıs'ta yeniden değerlendirilecek.

KONYA BAROSU BAŞKANI ALADAĞ: ÖLDÜRME KASTI YOK

Öte yandan Kadir Şeker'in avukatı olan Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası Konya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay kasten öldürme değildir, yaralama kastı belki kabul edilebilir. Aslında değerlendirilmesi gereken Türk Ceza Kanunu'nun 27/2 maddesi. Yani meşru müdafaa sınırının aşılması. Kadir, olayın ardından geldiği yöne gitmeye devam ediyor. Ardından küfür, hakaret ve şiddete maruz kalıyor, yere düşüyor. Kendisinden daha kuvvetli bir insanın şiddeti altında, başkaca bu saldırıyı def etme şansına sahip değil. Gayrıihtiyari, istemeden, yalnızca korunma amaçlı üzerinde bulundurduğu bıçağı kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Kadir tarafları tanımıyor, vatandaşı öldürme kastı asla yok. Kadir şiddete, ağır hakarete, küfre maruz kalmasa, bu olay bu şekilde neticelenmeyecekti" dedi.

NE OLMUŞTU?

Üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, Konya'da bir parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Duran'ın Şeker'e saldırmasıyla başlayan boğuşmada Duran kalbinden bıçaklandı ve hayatını kaybetti, Kadir Şeker ise tutuklandı.

Tutuklu bulunan Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Sevgilisini döven erkeği engellemek isterken öldüren Kadir Şeker tutuklandı