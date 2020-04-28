CHP’li Sertel: Belediyelere yasak, cemaat dernekleri televizyonlarda yardım topluyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte para yardımı toplayan kurum ve kuruluş sayısı hızla artarken, cemaatlere yakın olduğu bilinen çok sayıda dernek ve vakıf yine cemaat kanallarına verdikleri reklamlarla yardım topluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, “İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir başta olmak üzere CHP’li belediyelerin nakdi yardım toplamasını engelleyen İçişleri Bakanı, televizyonlarda cemaat derneklerinin yardım toplamasına göz yumuyor. Onlar yandaşlarını koruyor, kolluyor, yardım toplanmasını görmezden geliyor ancak halkımız tüm olanı biteni görüyor” dedi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Atila Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Ramazan ayında yardım toplamak için izin alan derneklerin sayısını ve hangi derneklerin olduğunu sordu.

İZİNLERİ VAR MI?

Belirli tarikatlara ait olduğu bilinen televizyon kanallarına gün boyu reklam vererek özellikle nakdi yardım toplayan dernek ve vakıfların izinlerinin olup olmadığının açıklanması gerektiğini ifade eden Sertel, şunları söyledi: “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yardım toplayan kuruluşların sayısı da arttı. Topladıkları yardımın ve bağışın nereye gittiği tüm şeffaflığıyla görülen bizim belediyelerimize İçişleri Bakanlığı izin vermedi. Ancak televizyon kanalları arasında dolaştığımda tarikatlara ait olduğu bilinen çok sayıda televizyonda gün boyu para yardımı toplandığını gördüm.

Örneğin; FM TV’de Fatih Medresesi Vakfı, Kudüs TV’de İnsani Yardım Vakfı, Edessa TV’de Hayır Sancağı, Vuslat TV’de Vuslat Derneği, Lalegül TV’de İsmailağa Derneği, HayDer gibi dernekler gün boyu reklam veriyor, vatandaştan para topluyor. Bakanlık bunları görüyor mu? Bu kurum ve kuruluşların izinleri var mı? Toplanan yardımlar nereye harcanıyor? Denetleniyor mu? Bu soruların cevap bulması gerekiyor. Ayrıca muhalif kanalları kapatan ceza üstüne ceza yazan RTÜK de bu kanallardaki ürün satış reklamlarını görmezden geliyor. Bu durumu halkımızın takdirine sunuyorum.” (HABER MERKEZİ)

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