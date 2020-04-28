28 Nisan 2020 12:03

Beylikdüzü'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Beylikdüzü'de İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlama yaşanan apartman, vinç (sağ altta)

Beylikdüzü'de patlamanın meydana geldiği yer | Fotoğraf: DHA

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    Beylikdüzü'de bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.07'de Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği belirtildi.

    Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve 112, İtfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." (İstanbul/AA)

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