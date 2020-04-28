Kömür ocakları Hezil ve Habur çaylarını zehirliyor

Silopi’deki Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarından tahliye edilen kirli sular Hezil ve Habur çaylarını zehirliyor. Yurttaşlar, geçtiğimiz yıllarda içebildikleri sularla artık tarlalarını bile sulayamadıklarını belirtti.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü (Bêspin) Beldesi'ndeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocakları, bölgedeki Hezil ve Habur çaylarına ciddi anlamda zarar veriyor. Kış aylarında kömür ocaklarında biriktirilen tahliye suları, bahar aylarıyla birlikte her iki çaya akıtılıyor. Söz konusu tahliye sularından kaynaklı önce kireç gibi beyaza, ardından kömür karasına bürünen çaylar kirleniyor.

TÜM CANLILARI ETKİLİYOR

Nisan ayında tahliye sularının her iki çaya karışmasıyla başlayan kirlilik 25 kilometre mesafede bulunan Aktepe (Girêgewr) ve Ovaköy’e (Kûrava) kadar uzanıyor. Söz konusu kirlilik aynı zamanda hem civar köylerin sakinlerine hem de bölgedeki diğer canlıları da olumsuz etkiliyor. Yurttaşlar çayların kirlenmesinden kaynaklı suyu tarla ve bostanlarında kullanamazken, Başverimli (Tilqebîn) Beldesi'ne kadar uzanan bölgedeki hayvanlar da söz konusu sudan faydalanamıyor.

TARLA BİLE SULANAMIYOR

Fotoğraf: MA

Köylülerden Ahmet Temyer, daha önce içilebilen suların artık tarlalarda dahi kullanılamaz hale geldiğini belirterek, kirliliğin boyutuna değindi. Temyer, “5 yıl öncesine kadar mevcut çayların etrafında bulunan Çiftlik (Bedro), Takyani Aktepe, Ovaköy (Kûrava) köyleri ve Başverimli beldesindeki halk bu suyu içebiliyordu. Hayvanlar bu suyu içiyordu. Ekimde ve sulamada da kullanılıyordu. Kömür ocakları bu suyun fermanını kaldırdı. Şimdi bu sularda abdest dahi alınmıyor. Binlerce hayvan bu sulardan faydalanıyordu. Eskiden insanlar Mardin ve çevre ilçelerden buralara su kenarına pikniğe geliyordu. Şimdilerde kimse gelmiyor” şeklinde konuştu.

Cudi’de kömür ocaklarıyla birlikte kurulan diğer maden ocakları nedeniyle suya zarar verdiğine işaret eden Temyer, "Bütün doğa ve suyun içindeki hayvanlar katledildi. Eskiden bu sularda balıklar vardı. Onlarda katledildi. Bu suyu artık kimse kullanamıyor” diyerek, önlem alınmasını istedi. (Şırnak/MA)

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