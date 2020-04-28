28 Nisan 2020 09:49

Lübnan'daki koronavirüs protestosunda 10 kişi yaralandı

Lübnan'da düzenlenen protestoda, askerlerle eyleme katılanlar arasında yaşanan arbedede 10 kişi yaralandı.

Lübnanlılar protesto için toplanmış

Lübnan'da 2019 yılında yapılan bir protesto | Fotoğraf: Lübnan Komünist Partisi

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde düzenlenen protestoda, askerlerin eyleme katılanlara müdahalesi sırasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

    AA'da yer alan habere göre, yüzlerce kişi koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iyiden iyiye kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için Nur Meydanı'nda toplandı. Askerler, eyleme katılanları dağıtmak için havaya ateş açıp göz yaşartıcı gaz bombası attı. Nur Meydanı çevresindeki sokaklarda polisle eyleme katılanlar arasında yaşanan arbedede ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    BANKALAR CEMİYETİ TRABLUSŞAM'DAKİ ŞUBELERİNİ KAPATTI

    Trablusşam'ın ticaret merkezinde de Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ve fiyat artışları protesto edildi.

    Trablusşam'daki protestolar sırasında banka şubelerinin zarar görmesinin ardından Lübnan Bankalar Cemiyeti de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, banka memurları ile müşterilerin can güvenliğinin korunması amacıyla ve güvenlik yeniden kontrol altına alınıncaya kadar kentteki tüm banka şubeleri ile merkez binalarının kapatılacağı belirtildi.

    Ordu'dan yapılan açıklamada vatandaşlara sokaklardan çekilme ve meydanları boşaltma çağrısı yapıldı ve hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

    Trablusşam'ın yanı sıra başkent Beyrut'ta da onlarca kişi El-Hamra Caddesi'ndeki Lübnan Bankası önünde toplanarak hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

    Güneydeki Sayda kentinde ise Lübnan Bankası şubesi yönünde yürüyüş düzenlendi.

    LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

    Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

    Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

    Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

    Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

    Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liraya işlem görüyor. (DIŞ HABERLER)

    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    İsviçre, Lübnan, Peru ve Ermenistan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

    İsviçre, Lübnan, Peru ve Ermenistan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

    Lübnan'da koronavirüse rağmen ekonomik kriz ve yolsuzluk protestosu

    Lübnan'da koronavirüse rağmen ekonomik kriz ve yolsuzluk protestosu

    Lübnan, koronavirüs nedeniyle ekonomik tedbirler aldı

    Lübnan, koronavirüs nedeniyle ekonomik tedbirler aldı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti
    SONRAKİ HABER

    AYM'nin güvenlik soruşturmasını iptal eden kararı Resmi Gazetede yayımlandı
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tartışılan Esad’ın değil, Suriye’nin geleceğidir!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!
    Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!

    Adana’da polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli Ali El Hemdan'ın 19 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağından dolayı kaçtığı ve vurulduğu gün çalışmak için sokağa çıktığı öğrenildi.

    Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun’un kaçak yapısı nedeniyle ifadeye çağrıldı
    Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun’un kaçak yapısı nedeniyle ifadeye çağrıldı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.

    AYM'nin güvenlik soruşturmasını iptal eden kararı Resmi Gazetede yayımlandı
    AYM'nin güvenlik soruşturmasını iptal eden kararı Resmi Gazetede yayımlandı

    Anayasa Mahkemesinin güvenlik soruşturması düzenlemesini iptal ettiği kararı bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti
    Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti

    Adana Seyhan'da Suriyeli bir genç, “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü.

    Dr. Halis Yerlikaya: Kovid-19 salgınının haziranda kontrol edileceği gerçekçi değil
    Dr. Halis Yerlikaya: Kovid-19 salgınının haziranda kontrol edileceği gerçekçi değil

    Kovid-19 vaka sayısının açıklanandan fazla olduğunu öne süren TTB Merkez Konsey Üyesi Yerlikaya, salgının haziran ayında kontrol altına alınamayacağını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Halife Hafter Libya'da kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etti
    Halife Hafter Libya'da kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etti

    Libya Ulusal Ordusu Lideri General Halife Hafter, ülkenin başına geçtiğini duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Gebze’den bir işçi yazdı: Korona düzenine karşı 1 Mayıs
    Gebze’den bir işçi yazdı: Korona düzenine karşı 1 Mayıs

    Patronların salgının faturasını çıkarmak istedikleri emekçilerden çağrı: "Korona düzenine karşı 1 Mayıs’ta birleşelim."

    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü

    İzmir Demir Çelik fabrikasında cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada can kaybı yaşanmazken, işçiler çalışma koşullarını Evrensel'e anlattı.

    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği
    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği

    Dünya küçücük bir evin avlusu gibi kapkara bir sessizlik oluverdi. Bunca acının, kirlenmenin ve çılgınca tüketmenin insanlığında. İktidarların dişleri arasında gevelediği dünya birden bire susuverdi…

    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi
    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi

    Denizli Devlet Hastanesi sağlık çalışanları koronavirüs salgını döneminde bakanlığın kendilerine verdiği adaletsiz ek ödeme uygulama tepki gösterdi.

    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor
    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor

    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi ve Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, salgın nedeniyle Türk-İş’in aldığı karar gereği bu yıl 1 Mayıs’ın sembolik bir kutlama ve anma şeklinde yapılmasının düşünüldü

    Şakran Cezaevi'nde boş koğuş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 tutuklu kalıyor
    Şakran Cezaevi'nde boş koğuş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 tutuklu kalıyor

    HDP Milletvekili Feleknas Uca, Şakran Cezaevi'nde koğuşların boş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpusun kaldığını ifade etti.