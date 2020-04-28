Lübnan'daki koronavirüs protestosunda 10 kişi yaralandı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde düzenlenen protestoda, askerlerin eyleme katılanlara müdahalesi sırasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, yüzlerce kişi koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iyiden iyiye kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için Nur Meydanı'nda toplandı. Askerler, eyleme katılanları dağıtmak için havaya ateş açıp göz yaşartıcı gaz bombası attı. Nur Meydanı çevresindeki sokaklarda polisle eyleme katılanlar arasında yaşanan arbedede ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

BANKALAR CEMİYETİ TRABLUSŞAM'DAKİ ŞUBELERİNİ KAPATTI

Trablusşam'ın ticaret merkezinde de Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ve fiyat artışları protesto edildi.

Trablusşam'daki protestolar sırasında banka şubelerinin zarar görmesinin ardından Lübnan Bankalar Cemiyeti de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, banka memurları ile müşterilerin can güvenliğinin korunması amacıyla ve güvenlik yeniden kontrol altına alınıncaya kadar kentteki tüm banka şubeleri ile merkez binalarının kapatılacağı belirtildi.

Ordu'dan yapılan açıklamada vatandaşlara sokaklardan çekilme ve meydanları boşaltma çağrısı yapıldı ve hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Trablusşam'ın yanı sıra başkent Beyrut'ta da onlarca kişi El-Hamra Caddesi'ndeki Lübnan Bankası önünde toplanarak hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Güneydeki Sayda kentinde ise Lübnan Bankası şubesi yönünde yürüyüş düzenlendi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liraya işlem görüyor. (DIŞ HABERLER)

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