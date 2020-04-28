28 Nisan 2020 09:49
Son Güncellenme Tarihi: 28 Nisan 2020 17:32

Lübnan’da gösteriler yeniden alevlendi: Koronavirüs değil yoksulluk!

Lübnan’da yoksulluk ve yolsuzluk karşıtı eylemler koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kitleselleşmeye başladı.

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Lübnanlılar protesto için toplanmış

Lübnan'da 2019 yılında yapılan bir protesto | Fotoğraf: Lübnan Komünist Partisi

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    Lübnan’da koronavirüs yasakları nedeniyle bir süre ara veren halk eylemleri ekonomik durumun kötüye gitmesiyle yeniden alevleniyor. Ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce kişi hükümeti protesto etti. Gösterilere askerler saldırdı. Yaşanan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Reuters ise 20 yaşlarında bir gencin öldüğünü duyurdu.

    ÇATIŞMALAR ÇIKTI

    Kentteki Nur Meydanı’nda toplanan yüzlerce genç hükümet karşıtı sloganlar attı. AA’nın haberine göre, askerler, orduya ait bir aracı ateşe veren ve milletvekili Faysal Kerami’nin evine doğru yürümeye kalkışan göstericileri dağıtmak için havaya ateş açıp göz yaşartıcı gaz bombası attı. Nur Meydanı çevresindeki sokaklarda polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Trablus’un ticaret merkezinde de başka bir grup Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini ve fiyat artışlarını kınayan sloganlar atarak bazı bankaların camlarını kırdı ve bankaları ateşe vermeye çalıştı. Lübnan Bankalar Cemiyeti de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, güvenlik yeniden kontrol altına alınıncaya kadar kentteki tüm banka şubeleri ile merkez binalarının kapatılacağı belirtildi.

    Ordu ise göstericilere sokaklardan çekilme ve meydanları boşaltma çağrısı yaparak, “güvenlik ve istikrarı ihlal eden hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceği”ni duyurdu.

    KENTİN YARISI YOKSUL!

    Middle East Online haber sitesi, kentin ülkedeki ekonomik krizden çok etkilenen yerlerden biri olduğuna yazdı. Habere göre, kent nüfusunun yarıdan fazlası zaten yoksulluk sınırında ya da daha altındaki koşullarda yaşıyordu. Bu nedenle geçtiğimiz ekim ayında Lübnan’da yolsuzluk, yoksulluk ve kötü yönetime karşı kitlesel protestolar patlak verdiğinde Trablus Beyrut’la birlikte direnişin öne çıkan  kentlerinden biri olmuştu. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle halk evlere çekilirken 17 Nisan’da Trablus’ta ilk gösteriler yeniden başlamıştı.

    BAŞKENTTE DE EYLEMLER

    Trablusşam’ın yanı sıra başkent Beyrut’ta da onlarca kişi El-Hamra Caddesi’ndeki Lübnan Bankası önünde toplanarak hükümetin ekonomi politikası aleyhinde sloganlar attı. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Güneydeki Sayda kentinde ise Lübnan Bankası şubesi yönünde yürüyüş düzenlendi.

    Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri binlerce çalışanı işten attı ya da maaşlarını ciddi oranda düşürdü.

    Bankalar, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi. Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liraya işlem görüyor.

    ‘İNSARLAR ÇARESİZ’

    Öte yandan Lübnan’da yaşayan gazeteci Liz Sly, twitter hesabından, “Koronavirüs değil çaresizlik” mesajı paylaştı. Washington Post Gazetesi Beyrut Bürosu Şef Sly, yaşanan çatışmaların görüntülerini yayınlayarak, “Lübnan Trublusşam bu gece kontrolden çıktı. Ateşler yakılıyor, silahlar sıkılıyor, insanlar yaralı. Ekonomi tam bir serbest düşüşte, ağırlaştı ancak koronavirüs sokağa çıkma yasağı nedeniyle değil. İnsanlar çaresiz. Açık olmak gerekirse, Lübnan’da yaşananlar Kovid ya da sokağa çıkma yasağından kaynaklı değil.

    Bu, ülkeyi henüz tam olarak farkına varılmamış bir ölçekte iflas ettiren yılların iktidar beceriksizliği, açgözlülük ve yolsuzluğun sonucudur. Kovid belki hızlandırdı, ama bu zaten geliyordu.” (DIŞ HABERLER)

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