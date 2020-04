Lübnan’da gösteriler yeniden alevlendi: Koronavirüs değil yoksulluk!

Lübnan’da koronavirüs yasakları nedeniyle bir süre ara veren halk eylemleri ekonomik durumun kötüye gitmesiyle yeniden alevleniyor. Ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce kişi hükümeti protesto etti. Gösterilere askerler saldırdı. Yaşanan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Reuters ise 20 yaşlarında bir gencin öldüğünü duyurdu.

Kentteki Nur Meydanı’nda toplanan yüzlerce genç hükümet karşıtı sloganlar attı. AA’nın haberine göre, askerler, orduya ait bir aracı ateşe veren ve milletvekili Faysal Kerami’nin evine doğru yürümeye kalkışan göstericileri dağıtmak için havaya ateş açıp göz yaşartıcı gaz bombası attı. Nur Meydanı çevresindeki sokaklarda polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Trablus’un ticaret merkezinde de başka bir grup Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini ve fiyat artışlarını kınayan sloganlar atarak bazı bankaların camlarını kırdı ve bankaları ateşe vermeye çalıştı. Lübnan Bankalar Cemiyeti de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, güvenlik yeniden kontrol altına alınıncaya kadar kentteki tüm banka şubeleri ile merkez binalarının kapatılacağı belirtildi.

Ordu ise göstericilere sokaklardan çekilme ve meydanları boşaltma çağrısı yaparak, “güvenlik ve istikrarı ihlal eden hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceği”ni duyurdu.

Lebanon’s Tripoli is out of control tonight. Fires burning, shots fired, people injured. The economy is in total free fall, aggravated but not caused by the coronavirus lockdown. People are desperate. pic.twitter.com/kzrqjgIngU