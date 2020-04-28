Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

MÜZELERİN, GÖREVLİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİNİN ARDINDAN KAPATILMASI

Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresinin CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in sorularına CİMER aracılığıyla verdiği yanıtta, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart ile kapatıldıkları 18 Mart tarihine kadar saray ve müzeleri 6 bin 164 turistin ziyaret ettiği açıklandı. Dolmahçe Sarayı’nda bir gişe görevlisinin 14 Mart’ta hastaneye kaldırılarak, 17 Mart’ta “Akut solunum yolu enfeksiyonu ve inflüenza” nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması ise müze ve sarayların bu olaydan sonra kapatıldığını ortaya koydu. Çakırözer, "O ölüm tek vaka değil. Saraylarda başka duyduğumuz en az 3-4 vaka var. Bu ihmallerde sorumluğu olanların derhal soruşturulması gerekiyor” diye konuştu."