Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

28 Nisan 2020 09:00
Son Güncellenme: 28 Nisan 2020 11:23
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10:51

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KADİR ŞEKER HASTANEYE KALDIRILDI

Konya’da kadına yönelik şiddete müdahale ederken Özgür Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tutuklu bulunan Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Tutuklu bulunan Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı

10:23

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TTB MERKEZ KONSEY ÜYESİ HALİS YERLİKAYA: SALGININ HAZİRAN AYINDA KONTROL EDİLECEĞİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Kovid-19 vaka sayısının belirtilenden fazla olduğunu ileri süren TTB Merkez Konsey Üyesi Yerlikaya, salgının haziran ayında kontrol altına alınacağı iddialarının gerçekçi olmadığını söyledi. Yerlikaya, "Virüsün haziran ayında kontrol altına alınması bu koşullarda bile gerçekçi değildir. Henüz aşısı olmayan, herhangi bir tedavisi bilinmeyen bir enfeksiyon etkeni ile karşı karşıyayız" dedi.

Dr. Halis Yerlikaya: Kovid-19 salgınının haziranda kontrol edileceği gerçekçi değil

Dr. Halis Yerlikaya: Kovid-19 salgınının haziranda kontrol edileceği gerçekçi değil

09:41

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SALGIN VE İŞÇİLER

Gebze’den bir işçi koronavirüs salgını sürecinde gidilen 1 Mayıs'a dair yazdı:

"Bu salgına karşı henüz bir ilacın ve aşının bulunmamış olması günbegün ölümlerin artmasına yol açıyor. Özelleştirilen, kâr için faaliyet yürüten sağlık sistemi ise bir yandan sağlık emekçilerini canlarını çıkarma derecesinde sömürmeye devam ederken de bir yandan da hâlâ salgını kâra dönüştürme peşinde."

Gebze’den bir işçi yazdı: Korona düzenine karşı 1 Mayıs

Gebze’den bir işçi yazdı: Korona düzenine karşı 1 Mayıs

09:28

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AİLELER SINAVA HAZIRLANAN ÇOCUKLARINI KURSTAN ALIYOR

Ankara Sincan’da sınava yönelik özel bir eğitim kurumunda çalışan Fizik Öğretmeni Neslihan’ın anlattıkları, korona salgını sürecinde işçi ailelerinin çocuklarının eğitiminden vazgeçmek zorunda kalışının acı bir resmini çiziyor. Genellikle yoksul, emekçi ailelerin yaşadığı bir ilçe olan Sincan’daki bu özel kursta son 1 haftada 19 öğrencinin ailesi ücretini ödeyemeyecekleri için çocuklarını kurstan almış.

Aileler sınava hazırlanan çocuklarını kurstan alıyor

Aileler sınava hazırlanan çocuklarını kurstan alıyor

09:07

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BELEDİYELERİ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABALARI HALKI VURUYOR

Koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye’de her gün yeni ölümlere yol açmaya devam ederken, iktidarın gündeminde kendi yönetiminde olmadığı belediyelerin başlattığı kampanya ve yardımları engellemek var. İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye meclis üyeleri ve Siyaset Bilimci Uysal, AKP'nin belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışırken ülke insanlarına zarar verdiğine dikkat çekti.

Belediye Meclis Üyeleri: Belediyeleri itibarsızlaştırma çabaları halkı vuruyor

Belediye Meclis Üyeleri: Belediyeleri itibarsızlaştırma çabaları halkı vuruyor

08:54

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İŞÇİLERDEN MEKTUP: GÜNDEMDE SALGIN VE GEÇİM VAR

Antep’te dokuma, tekstil ve inşaat iş kolunda çalışan işçiler Evrensel’e gönderdikleri mektuplarla taleplerini anlattı. Dokuma işçisi, bu yıl tek dertlerinin geçim olduğunu belirtirken, tekstil işçisi ise salgın döneminde temel gıda ve sağlık sektörü hariç tüm fabrikaların kapatılması ve kapalı kaldığı süre boyunca çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. Kendilerine ölmekten başka bir seçenek bırakılmadığını dile getiren inşaat işçisi de, “1 Mayıs’ta yaşamak için, kaybettiğimiz haklarımızı yeniden almak için birliğimizi ve mücadelemizi büyütmeliyiz” dedi.

1 Mayıs öncesi işçilerden Evrensel'e mektup: Yaşamak için mücadelemizi büyütmeliyiz

1 Mayıs öncesi işçilerden Evrensel'e mektup: Yaşamak için mücadelemizi büyütmeliyiz

08:35

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1 MAYIS VE SAĞLIK EMEKÇİLERİ

Sağlık emekçisi Şahin Tanrıverdi Evrensel'e yazdı:

"Özcesi, işçi sınıfının kaderi ve mücadelesi ile onun bir parçası olan sağlık emekçilerinin kaderi ve mücadelesinin birbiriyle en dolaysız şekilde bağlandığı dönemeçlerden birinde bulunuyoruz. Bu bağ bugün, 1 Mayıs’ı sağlık emekçileri açısından her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Güvenceli ve sağlıklı bir yaşam için, birleşen talepler etrafında ortak mücadele dışında bir çıkış yolu yoktur."

Birlik ve mücadele "hayati" önemde

Birlik ve mücadele "hayati" önemde

08:13

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HASTA OLMAYAN İŞÇİYE RAPOR YAZMAK MI İŞTEN ATMAYA SEYİRCİ KALMAK MI?

İşçi mahallerinin birinde bir aile sağlığı merkezinde çalışan Dr. H. Doğan Evrensel'e, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin rapor almaları için doktorlara gönderilmesine dair yazdı.

"Bu hengame günlerce sürdü. Rapor almak için saatlerce doktora dil döken işçiler, neden rapor veremeyeceğini anlatan doktorlar ve sürekli artan bir gerilim... Bir tarafta mesleki tutum ve hukuki gerçeklik, bir tarafta işçi arkadaşların karşılaştığı durum, açlıkla yoksullukla karşı karşıya gelişleri çok zor ve travmatik dönemler..."

Aile hekimi: Hasta olmayan işçiye rapor yazmak mı işten atmaya seyirci kalmak mı?

Aile hekimi: Hasta olmayan işçiye rapor yazmak mı işten atmaya seyirci kalmak mı?

07:58

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SAMET KALIP PATRONUNDAN KORONA FIRSATÇILIĞI

Samet Kalıp fabrikasının patronu, işçilerin 2020 yılına ait tüm ikramiye ödemelerinin durdurulduğunu ve salgın bitiminde ödeneceğini duyurdu. Kısa çalışma ödeneğine de başvuru yapan Samet Kalıp, İŞKUR ödemeleri ile gerçek ücret arasındaki farkın da ileri bir tarihte verileceğini bildirdi. "Asıl bu dönem para lazım" diyen işçiler patrona tepkili.

Salgının da faturası işçiye: Samet Kalıp patronu, ikramiyeleri salgın sonuna erteledi

Salgının da faturası işçiye: Samet Kalıp patronu, ikramiyeleri salgın sonuna erteledi

07:47

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"SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME TAMAMEN DURDURULMALI"

Evrensel'e yazan SES Şişli Şubesi Eski Başkanı Rabia Tuncer, "Bu salgın dönemi bize, ortaya çıkardığı yıkımlara karşı özelleştirmelerin durdurulmasının, 'sağlıkta dönüşüm' uygulamalarından vazgeçilmesinin önemini göstermektedir" dedi.

1 Mayıs’a giderken: Sağlıkta özelleştirme tamamen durdurulmalı

1 Mayıs’a giderken: Sağlıkta özelleştirme tamamen durdurulmalı

07:30

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MÜZELERİN, GÖREVLİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİNİN ARDINDAN KAPATILMASI

Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresinin CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in sorularına CİMER aracılığıyla verdiği yanıtta, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart ile kapatıldıkları 18 Mart tarihine kadar saray ve müzeleri 6 bin 164 turistin ziyaret ettiği açıklandı. Dolmahçe Sarayı’nda bir gişe görevlisinin 14 Mart’ta hastaneye kaldırılarak, 17 Mart’ta “Akut solunum yolu enfeksiyonu ve inflüenza” nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması ise müze ve sarayların bu olaydan sonra kapatıldığını ortaya koydu. Çakırözer, "O ölüm tek vaka değil. Saraylarda başka duyduğumuz en az 3-4 vaka var. Bu ihmallerde sorumluğu olanların derhal soruşturulması gerekiyor” diye konuştu."

Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi

Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi

DÜN NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 3,5 saat süren 29. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Erdoğan, 31 ilde 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 112 bin 261’e, can kaybı 2 bin 900’e ulaştı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

Polis kurşunuyla vurulan mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!
Polis kurşunuyla vurulan mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!

Adana’da polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli Ali El Hemdan'ın 19 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağından kaçtığı ve vurulduğu gün çalışmak için sokağa çıktığı öğrenildi.

Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun’un kaçak yapısı nedeniyle ifadeye çağrıldı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun’un kaçak yapısı nedeniyle ifadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.

AYM'nin güvenlik soruşturmasını iptal eden kararı Resmi Gazetede yayımlandı
AYM'nin güvenlik soruşturmasını iptal eden kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin güvenlik soruşturması düzenlemesini iptal ettiği kararı bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti
Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti

Adana Seyhan'da Suriyeli bir genç, “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü.

Dr. Halis Yerlikaya: Kovid-19 salgınının haziranda kontrol edileceği gerçekçi değil
Dr. Halis Yerlikaya: Kovid-19 salgınının haziranda kontrol edileceği gerçekçi değil

Kovid-19 vaka sayısının açıklanandan fazla olduğunu öne süren TTB Merkez Konsey Üyesi Yerlikaya, salgının haziran ayında kontrol altına alınamayacağını söyledi.

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Halife Hafter Libya'da kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etti
Halife Hafter Libya'da kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etti

Libya Ulusal Ordusu Lideri General Halife Hafter, ülkenin başına geçtiğini duyurdu.

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Gebze’den bir işçi yazdı: Korona düzenine karşı 1 Mayıs
Gebze’den bir işçi yazdı: Korona düzenine karşı 1 Mayıs

Patronların salgının faturasını çıkarmak istedikleri emekçilerden çağrı: "Korona düzenine karşı 1 Mayıs’ta birleşelim."

Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
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