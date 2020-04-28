28 Nisan 2020 09:03

ABD'de "evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri Kovid-19'a yakalandı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde kısıtlamaları protesto eden grubun lideri Audrey Whitlock'a koronavirüs bulaştı.

Audrey Whitlock'un Facebook profil fotoğrafı.

Audrey Whitlock'un Facebook profil fotoğrafı.

  • ANASAYFA
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    ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde (NC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock’a koronavirüs bulaştığını duyurdu.

    AA'nın aktardığı habere göre, Kuzey Carolina’da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock’un Facebook hesabındaki ''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.

    Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette Kovid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti.

    Ülkede pek çok eyalette kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik eylemler yapılıyor. Bu eylemlerde, sosyal mesafeye ve maske takma gibi önlemlere pek uyulmaması dikkat çekiyor. Ülkede ekonominin tekrar canlanmasını arzulayan ABD Başkanı Donald Trump ise kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik eylemleri destekliyor. Trump, kısıtlamaları savunan valilelerle savaşım halinde.

    NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.

    NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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